La pillada en directo de ‘Todo es mentira’ a Noelia Núñez: de estar “acabando Derecho” a llevar “poco menos de la mitad” de la carrera

Noelia Núñez ha protagonizado un incómodo momento este jueves en su visita a Todo es mentira. La ya exdiputada del PP ha iniciado una gira por los platós de televisión tras dimitir de sus cargos por mentir en su curriculum académico, pero su experiencia en el espacio vespertino de Cuatro ha sacado a relucir en directo una nueva contradicción sobre sus estudios.

En su entrevista con Pablo González Batista, presentador sustituto de Risto Mejide durante las vacaciones estivales, Núñez aseguraba haber cursado “85 créditos” del grado de Derecho. “Me queda un poquito más”, expresó la invitada, aclarando que había conseguido “un poquito menos de la mitad” de los créditos totales.

Minutos más tarde, con Noelia Núñez todavía en plató, Fabián Pérez intervenía desde la redacción del programa para recordar esas palabras de la expolítica y rescatar unas declaraciones que ella misma había hecho una década atrás. “Estoy acabando Derecho, me queda el TFG, estoy haciendo también Filología Inglesa y este año empiezo con Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, por si no era suficiente”, afirmaba en una entrevista con el programa radiofónico Soy de Madrid. “Soy de las que les gusta estudiar, soy rara”, decía entre risas.

Tras escuchar sus propias palabras, la exdiputada cambiaba la versión que había dado apenas unos minutos antes: “85 créditos me quedan, que creo que me he expresado mal”. “En cualquier caso, estás lejos del TFG todavía, en esa entrevista has dicho que solo te quedaba el TFG”, le replicaba el presentador, a lo que ella aseguraba haber cometido “un absoluto error”.

Ante el argumento de la invitada, González Batista recalcaba que en esta historia ya se han producido “muchos errores”. “Ya he dimitido”, intentó defenderse la que hasta este miércoles fuera diputada, vicesecretaria general de Movilización y Reto Digital del Partido Popular y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Nuevo trabajo en Mediaset

Horas antes de su aparición en Todo es Mentira, Noelia Núñez era entrevistada en otro programa de la cadena, En boca de todos. Allí revelaba que ahora que ha abandonado la política pretende retomar sus estudios. “Hay que seguir luchando, la vida no se acaba. Soy una mujer fuerte, valiente y trabajadora”, expresaba.

Acto seguido, Nacho Abad comunicaba el fichaje de Núñez como colaboradora del espacio de Cuatro. “Noelia, tú sabes que ayer te estrenabas como colaboradora de este programa, pero vino Alberto Núñez Feijóo y no se pudo”, le dijo a la invitada, aclarando que el programa quería seguir contando con ella siempre “que te dejen los estudios”, una propuesta que ella aceptaba asegurando estar “encantada”. Se inicia así su carrera como tertuliana televisiva, mientras su abrupta salida de la política sigue generando titulares y revelando nuevas mentiras sobre su formación académica.