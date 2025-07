Este es el artículo que tienes que sacar del coche en verano: puede explotar con el calor

Coche expuesto al sol (Christin Klose/dpa)

Durante el verano, dejar el coche al sol se convierte en una rutina casi inevitable. Lo que muchos desconocen es que algunos objetos aparentemente inofensivos pueden transformarse en un verdadero peligro cuando se exponen al calor extremo del habitáculo. Uno de ellos es la crema solar, un producto común en esta época del año, pero que conviene no dejar olvidado dentro del vehículo.

Las temperaturas dentro de un coche cerrado pueden superar fácilmente los 60 grados en apenas una hora, y alcanzar hasta los 70 si el vehículo permanece más tiempo al sol. Este aumento extremo no solo afecta a componentes del automóvil, también pone en riesgo ciertos productos que muchas veces dejamos en el interior sin pensarlo dos veces. La crema solar, por su composición y formato, se encuentra entre los más sensibles.

Un riesgo para la seguridad y la salud

Las cremas solares están formuladas para mantenerse estables a temperaturas de hasta 25 °C. Cuando se superan esos límites, como ocurre frecuentemente en el interior de un coche expuesto al sol, su estructura química puede alterarse. Eso significa que el producto pierde eficacia y deja de proteger adecuadamente la piel frente a las radiaciones ultravioletas. Usar un protector solar degradado puede equivaler a no usar nada, con el consiguiente riesgo de quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel o incluso lesiones más graves por exposición prolongada al sol.

Pero la exposición al calor no solo puede hacer que la crema pierda su eficacia, el calor acumulado también puede generar una sobrepresión en los envases de crema solar, muchos de ellos en formato aerosol o con tapones de rosca hermética. En condiciones extremas, esta presión puede hacer que el bote estalle, provocando daños en la tapicería del coche e incluso lesiones si ocurre mientras hay alguien dentro. Aunque no es un escenario frecuente, los expertos recuerdan que no es imposible, y que el riesgo aumenta cuanto más tiempo permanece el envase expuesto al calor.

Cremas de protección solar (Josefina Blanco / Europa Press)

Mejor llevarla contigo

Más allá del daño físico o material, también hay un componente de mantenimiento del vehículo. Una simple explosión del envase puede dejar manchas permanentes en los asientos o paneles interiores del coche, lo que obliga a una limpieza profesional nada barata. En cambio, prevenir este problema es muy sencillo, basta con no dejar el protector solar en el vehículo y llevarlo consigo al salir.

Esta recomendación se extiende también a otros productos sensibles al calor, como medicamentos, dispositivos electrónicos o incluso botellas de agua, que pueden liberar sustancias perjudiciales si se calientan en exceso. El coche, por tanto, no es un lugar seguro para almacenar nada que no esté diseñado específicamente para soportar temperaturas extremas.

En pleno verano y con sucesivas olas de calor previstas en buena parte del país, los expertos insisten en la necesidad de extremar las precauciones. Las altas temperaturas no solo afectan al confort de los trayectos: también pueden tener consecuencias directas en la salud y en la seguridad. Y a veces, la amenaza está en los objetos más cotidianos. La crema solar, aliada imprescindible contra los rayos del sol, puede convertirse en un problema si se deja olvidada en el maletero o la guantera. Retirarla a tiempo es una medida sencilla, pero muy eficaz.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Cómo evitar que el coche se convierta en un horno

Reducir la temperatura en el interior del coche es posible si se adoptan algunas precauciones básicas. La más eficaz es aparcar siempre a la sombra, aunque eso implique caminar un poco más. También conviene utilizar parasol en el parabrisas y, si es posible, en la luneta trasera. Dejar una rendija abierta en las ventanillas facilita la ventilación y evita la acumulación de calor. Otra opción es colocar toallas o fundas térmicas sobre los asientos, especialmente si son de cuero o polipiel. Estas medidas no enfrían el coche, pero sí ayudan a que no alcance temperaturas peligrosas.