Alejandra Rubio, su inesperada reacción 'zen' a los dardos de Carmen Borrego: "Ya lo he aceptado, es habitual"

Tras una temporada marcada sin enfrentamientos en el clan Campos, Carmen Borrego ha dinamitado la paz familiar protagonizando una exclusiva en la revista 'Lecturas' en la que no se corta al hablar sobre su sobrina Alejandra Rubio. Dejando claro que no tiene ningún motivo para tenerle envidia, la colaboradora afirma rotunda que a la hija de Terelu le sobra todo el mundo.

Unas declaraciones a las que la novia de Carlo Costanzia ha reaccionado en 'Vamos a ver' con una sonrisa y en modo zen. Lejos de mostrarse molesta como cabía esperar teniendo en cuenta que su tía habla principalmente de ella en la entrevista, la joven ha revelado que sabía lo de la exclusiva porque Carmen la llamó para contárselo, justificando que el titular -de que le sobran todos- no le parecía bien porque no era exactamente lo que había dicho.

"No es lo mejor para levantarme un miércoles por la mañana, pero no me parece para tanto, va dentro de lo que Carmen ha hecho siempre. No me sorprende. Yo ahorro todo el año para irme de vacaciones y llegan las vacaciones y llegan ciertas cosas, es habitual, lo he aceptado. Y ella tiene que aceptar como soy yo, no me he planteado de momento esto de dar exclusivas pero nunca se sabe... Voy a tener que empezar a hacerlo" ha ironizado.

Sí ha dejado claro que "no me sobran mis amigos, no me sobra mi familia, porque sino no estarían en mi vida. No me sobra nadie".

Además, se ha sincerado sobre cómo es su relación con José María Almoguera después de que su primo lleve semanas reclamando que le gustaría quedar con ella y conocer a su hijo Carlo. "José María no es una persona que haya estado presente en mi vida nunca, mas allá de comidas familiares, navidad... es que no entiendo el drama. Cuando nos tengamos que ver nos veremos".

"Si esto sigue siendo público me genera mucho rechazo porque si tengo que hacer algo se quedará en privado y no quiero que se hable aquí. No tengo ningún problema en ver a Jose María porque no tengo ningún problema con él. No se ha dado la situación. Necesito que las cosas fluyan, que salgan, y me gustaría que si alguna vez se produce ese encuentro quedara en la intimidad" ha sentenciado.

Tras responder a la exclusiva de Carmen, Alejandra se ha dejado ver de lo más sonriente ante las cámaras de Europa Press y, de muy buen humor ha confesado que le parece "fenomenal" lo que su tía ha dicho sobre ella. "¿Me ves molesta? Ya sabéis un poco cómo soy, ya me habéis conocido un poquito. Un día estupendo, un calorazo increíble, me voy a ir a comer, así que os contesto para ver si me podéis dejar un ratillo" ha añadido, revelando que lejos de estar enfadada, "todo fenomenal, me he mensajeado con ella ahora, no hay ningún problema, no pasa nada".

"Es que hay veces que parece que hay que dar una cierta imagen y es mejor la normalidad. Las cosas son así y ya está, no pasa nada. Todo genial" ha zanjado.