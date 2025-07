Frank Blanco y ‘TardeAR’ sentencian a Álvaro Muñoz Escassi tras su traición: “Me quedé con cara de tonto. Me parece muy poco profesional”

Frank Blanco en 'Tardear'. (Mediaset)

Recién aterrizado de Honduras tras su paso por Supervivientes 2025, Álvaro Muñoz Escassi ha comenzado su particular ‘gira’ por los platós de Mediaset. Uno de sus primeros destinos ha sido TardeAR, el programa de las tardes de Telecinco, donde colabora habitualmente y donde, cómo no, le preguntaron por su relación con Sheila Casas. Hasta ahí, todo normal.

Lo que nadie esperaba es que, apenas media hora después de hablar con sus compañeros y bromear con que no habrá boda con la hermana de Mario Casas porque “ella no quiere”, el jinete y la representante anunciaban por sorpresa su ruptura con un comunicado conjunto en redes sociales. Mientras en plató se hablaba de anillos y planes de futuro, él ya sabía que esta historia de amor ya no existía.

“¿Cómo me voy a casar yo, que tengo 51 años? ¡Lo que tengo que hacer es ser abuelo! Le he pedido matrimonio como 30 veces, pero no quiere”, afirmaba Escassi en tono bromista, sin que nadie imaginara lo que estaba por venir. Las cosas se torcieron más rápido de lo que nadie podía imaginar.

En cuestión de minutos, lo que parecía una anécdota simpática se convirtió en lo que Frank Blanco definió sin rodeos como “una tomadura de pelo”. El presentador no escondió su enfado: “Cuando termina el programa, resulta que han roto. Pero aquí, durante el programa, estábamos hablando de boda”.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. (Europa Press)

Desde el plató, la sensación general era de haberse quedado “con cara de tontos”. Para hacer hincapié en el malestar sonaba de fondo la canción Traicionera. La periodista Leticia Requejo fue especialmente clara: “Me parece muy poco profesional. Puedes no responder, puedes esquivar el tema, pero sentarte aquí como si nada y, a los nueve minutos, colgar un comunicado… No se lo merece ni el programa ni la audiencia”.

Y aunque algunos compañeros salieron en defensa de Escassi, alegando que no se esperaba que la entrevista se centrase tanto en su vida sentimental, la mayoría coincidía en que ese comunicado no se redacta en cinco minutos. “La decisión ya estaba tomada”, insistía Requejo.

Por su parte, el propio Escassi, según contó Requejo al día siguiente, habría explicado que la distancia y el tiempo separados tras Supervivientes pasaron factura. También quiso dejar claro que no ha habido terceras personas ni problemas con la familia Casas. “Vengo un poco desubicado de Honduras”, habría dicho el jinete, confesando además que sigue enamorado de Sheila, pero que prefiere poner punto final antes de estropear lo que fue “una relación bonita”.