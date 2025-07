El hijo de Álvaro Escassi y Lara Dibildos, su gran apoyo ante los rumores sobre su ruptura con Sheila Casas

Las incógnitas rodean a la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. El pasado viernes, cuando todos creíamos que estaban más cerca de la boda que de poner fin a su relación -por lo felices que parecían de estar de nuevo juntos tras el paso del jinete por 'Supervivientes'- la pareja anunciaba su separación a través de sus redes sociales, sin entrar en detalles sobre los motivos de la misma, o quién había tomado la decisión.

Desde entonces, se ha especulado con que el jinete habría podido ser desleal a la influencer, con que la hermana de Mario Casas habría visto algo que no le gustó en la fiesta del fin del reality, que la familia Casas habría presionado a la joven para que rompiese con su novio, o incluso que el enfrentamiento de Valeri con Sheila -después de que ésta criticase que hiciese público vía exclusiva sus encuentros sexuales con José Luis Ábalos- se encontrarían entre las razones por las que ella habría decidido romper su noviazgo.

Harto de rumores, Escassi ha roto su silencio y ha hablado con varios de sus compañeros en 'TardeAR', apuntando que no ha habido nada raro en su ruptura, que ha sido de mutuo acuerdo, y que se produjo hace unos días, cuando ambos se dieron cuenta de que estaban en puntos diferentes tras su regreso de Honduras: "El tiempo que han estado separados les ha pasado factura" ha señalado la periodista Leticia Requejo.

"Él viene de 'Supervivientes' un poco desubicado y diferente. Me ha dicho que ya ha aprendido de sus errores y, aunque todavía está enamorado de Sheila, ya no quiere volver a fastidiar una relación bonita, que quizá es mejor romper a tiempo que no fastidiarlo" ha añadido la subdirectora del programa, Esmeralda Delgado.

Una nueva polémica que llega un año después de su mediática ruptura con María José Suárez tras su infidelidad con Valeri, y que Escassi afronta tranquilo, alejado de los focos y con el apoyo incondicional de su hijo Álvaro Muñoz, fruto de su relación con Lara Dibildos.

Muy pendiente de su padre en este momento tan complicado, el joven, de 18 años, no se separa de su lado, y una vez más le hemos visto salir del domicilio del jinete tras entrenar juntos. Sonriente y tranquilo, el nieto de Laura Valenzuela ha saludado amablemente a la prensa, sin revelar ningún detalle de cómo se encuentra su padre tras la ruptura, y qué hay de cierto en los rumores que circulan sobre el fin de la relación de su padre y Sheila.