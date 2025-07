El momento más doloroso en la vida de Michu: el día que tuvo que interrumpir su segundo embarazo junto a José Fernando

Michu en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)

La mañana de este martes, 8 de julio, se ha conocido la trágica pérdida de Michu, conocida públicamente por ser pareja de José Fernandom a los 33 años. María Rodríguez Gamaza, su nombre completo, fue hallada sin vida la madrugada de este lunes, 7 de julio, en su domicilio, según Semana. Las causas exactas de su muerte aún no se han esclarecido, aunque todo indica que podrían estar relacionadas con la enfermedad cardíaca congénita que padecía y por la que ha debido someterse a varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida.

El nombre de Michu saltó a la fama gracias a su historia de amor con el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado. Ambos se conocieron en el año 2013 y, enseguida, inicaron un noviazgo que, marcado por sus idas y venidas y diferentes momentos difíciles, perduró durante diez años. Fue en el año 2017 cuando los dos formaron una familia co la llegada de Rocío, cuyo nombre rinde honor a La más grande. Por entonces, el tándem atravesaba una complicada situación. Además de hacer frente a una dura crisis, Michu había interpuesto una orden de alejamiento contra José Fernando. Al margen de ello, la llegada de Rocío provocó que las tensiones familiares de María con José Ortega Cano y Gloria Camila quedasen en el pasado.

No obstante, la historia de la expareja no ha estado exenta de dificultades. Entre los episodios más dolorosos se encuentra la pérdida de su segundo hijo, fruto de un aborto ocurrido en 2024, cuando Michu atravesaba el segundo mes de embarazo. En una entrevista exclusiva para Semana, la joven relató cómo afrontó este duro golpe en su vida. “Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento. Y esa es una de las razones por las que hemos tenido que interrumpir el embarazo. Porque aún no se habían cumplido los tres meses y mi cuerpo ya estaba muy débil”, detalló entonces, añadiendo que “no tenía elección”.

José Fernando, Michu y su hija en común, Rocío, en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)

“Fue decisión mía, pero lo he pasado muy mal”

“Fue el Día de la Mujer, no voy a poder olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida... Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado”, afirmó a la revista del corazón. Además, la exnuera de José Ortega Cano comparó esta experiencia con su primer embarazo, en el que también enfrentó problemas de salud. “Cuando esperaba a Rocío, a partir de los seis meses ya tuvieron que hacerme un montón de transfusiones y esta vez ha sido mucho antes, desde el principio. A los tres meses ya estaba con anemia. La decisión ha sido mía, desde luego, pero lo he pasado muy mal”, aseguró, visiblemente rota por la situación.

Michu y José Fernando en una imagen de archivo (Europa Press)

El segundo embarazo ocurrió en un periodo complejo para la entonces pareja. Tras haber estado separados desde el año 2017, decidieron darse una segunda oportunidad en 2024. Sin embargo, una supuesta infidelidad por parte de José Fernando impidió que la relación llegara a buen puerto. “Me enteré de que estaba embarazada el mismo día que vi a José Fernando besándose con otra”, confesó María a Semana, haciendo referencias a las imágenes que salieron a la luz y en las que se veía al hermano de Gloria Camila en una actitud muy romántica junto a otra chica.