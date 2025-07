Desaparecida la influencer Triana Marrash en Dubai: la desesperada petición de su familia

Preocupación por la desaparición de Triana Marrash, 'influencer' residente en Dubái. (Mediaset)

Triana Marrash, muy conocida en redes sociales por mostrar su estilo de vida entre Dubái y España, ha desaparecido. El pasado sábado, 5 de julio, la influencer debía presentarse en un evento en Madrid al que iba con muchas ganas, según había contado días antes. Pero nunca llegó. La noticia empezó a correr rápido: ni familiares, ni amigos, ni sus seguidores saben nada de ella, algo completamente fuera de lo común en alguien tan activa y comunicativa.

Sus redes sociales, normalmente llenas de stories, fotos y mensajes, de repente se quedaron en silencio. El toque de alarma sonó fuerte porque, para los que siguen a Triana, es raro no ver movimientos ni respuestas durante tantas horas. El paso siguiente fue inevitable: su familia decidió denunciar formalmente la desaparición y ahora la policía está trabajando para averiguar qué ha pasado y dónde está Triana.

Últimos movimientos y actividad en redes sociales de Triana

Hasta poco antes Triana mantenía el ritmo de siempre en sus redes. Desde Dubái compartía detalles de su día a día y, en una de sus últimas historias de Instagram, contaba con entusiasmo que viajaría pronto a Madrid. Escribió que tenía muchas ganas de ver a “todo el mundo” y que iba a cumplir con varios compromisos que la esperaban en España. Todo parecía seguir su curso habitual para ella y su comunidad digital.

Pero tras ese anuncio, el silencio ha sido absoluto. Nada de stories, ningún mensaje, ni una respuesta a quienes intentaban contactarla. Sus seguidores, familiares y hasta otras personas del sector de los creadores de contenido lo notaron enseguida, pues la falta de noticias solamente hizo crecer la preocupación tanto en Internet como fuera de ella.

Triana Marrash en el programa 'TardeAR'. (Mediaset España)

El caso no ha tardado en llegar a las redes sociales y medios de comunicación en España donde sus amigos, familiares y seguidores ha empezado a compartir mensajes con la esperanza de conseguir alguna pista que ayude a esclarecer su paradero. Algo similar ha sucedido en las redes, que se han llenado de publicaciones pidiendo colaboración y difundiendo su búsqueda.

En paralelo, la denuncia que presentó la familia ante las autoridades ya está en trámite y se ha abierto una investigación formal. La policía trabaja activamente, solicitando colaboración ciudadana y manteniendo abiertas todas las líneas posibles para intentar averiguar qué pudo suceder desde el momento en que Triana perdió el contacto con su entorno. Las autoridades han insistido en que cualquier persona que tenga información o haya visto algo relacionado con su viaje desde Dubái a Madrid, o incluso detalles fuera de lo habitual en los días en los que se perdió el rastro, se ponga en contacto inmediatamente con los canales oficiales.

Hace poco más de un mes, Triana Marrash concedió una entrevista en TardeAR en la que explicó cómo era su vida en Dubái, donde aseguraba vivir mantenida por su pareja, a quien llamaba su “jefe árabe”, casado con otras tres mujeres. Reconoció que no atravesaba su mejor momento con él: “La última vez que volví allí me costó convencerle para que me dejara volver a España, pero quiero poder venir. No me veo viviendo allí de constante y continuo. Sería como estar en una jaula de oro”.