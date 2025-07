Elimina tu rastro de internet: así puedes desaparecer de Google y de las redes sociales gracias al derecho al olvido

Los ciudadanos pueden solicitar el derecho al olvido para eliminar resultados de búsqueda en internet cuando esos datos ya no son relevantes, son inadecuados o perjudican su imagen o su vida personal o profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar el propio nombre en Google se ha convertido en una práctica habitual. En ocasiones, esta acción revela noticias, fotografías o datos que ya no reflejan la realidad, afectan la imagen personal o resultan perjudiciales para la vida profesional. Para acabar con ello existe el derecho al olvido, una herramienta legal cuyo uso va en aumento en España y Europa y que permite solicitar la retirada de ciertos resultados de los motores de búsqueda cuando los datos han dejado de ser relevantes o resultan inadecuados.

El derecho al olvido no implica eliminar la información de la página web original, sino restringir su aparición en buscadores como Google o Bing al buscar el nombre de la persona afectada. El objetivo es romper la vinculación directa entre un nombre y una información concreta que pueda afectar la reputación o la intimidad de alguien.

La consolidación del derecho al olvido arranca con una sentencia clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014. El fallo reconoció que cualquier ciudadano europeo puede solicitar la retirada de enlaces que afecten negativamente su privacidad. El demandante solicitó que se eliminaran de los resultados del buscador unas noticias antiguas que mencionaban una deuda ya saldada. Aunque la información era cierta, ya no tenía relevancia actual y le estaba perjudicando.

“Esa sentencia reconoció que los ciudadanos europeos pueden pedir a los motores de búsqueda que retiren ciertos enlaces que afecten negativamente a su privacidad”, explica Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.

El derecho al olvido está incluido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) de España. Estas normativas establecen los procedimientos y condiciones bajo los cuales los ciudadanos pueden pedir la eliminación de sus datos personales en internet.

¿En qué casos puede ejercerse este derecho?

Las razones para solicitar la retirada de resultados varían, pero suelen girar en torno a información inexacta, obsoleta, carente de interés público o que vulnera derechos fundamentales como el honor, la intimidad o la protección de datos. Ejemplos típicos incluyen noticias de infracciones leves ocurridas hace mucho tiempo, fotografías personales subidas a foros en el pasado o referencias que limitan las oportunidades profesionales en el presente.

Entre las circunstancia que recoge la normativa para pedir el derecho al olvido destacan la aparición de datos inexactos o falsos que circulan en internet, información anticuada que ha perdido vigencia, contenidos irrelevantes para el interés general o publicaciones que violan derechos personales o causan un daño significativo.

El análisis de la solicitud nunca es automático. Tanto los motores de búsqueda como la Agencia Española de Protección de Datos estudian cada caso. Se consideran factores como la naturaleza de la información, el tiempo transcurrido desde su publicación, el perfil público o privado de la persona afectada y el posible daño generado.

El equilibrio entre privacidad y libertad de información

Uno de los aspectos más complejos de esta figura legal reside en la necesidad de equilibrar el derecho a la privacidad con la libertad de expresión y de información. El derecho al olvido no puede utilizarse para censurar hechos relevantes ni ocultar datos de interés general o relacionados con personajes públicos. Si la información sigue siendo relevante para la sociedad, los buscadores pueden denegar la retirada.

En estos casos, se sopesa si la protección de la vida privada de una persona justifica borrar o limitar el acceso a ciertos datos, sobre todo cuando entra en conflicto con el derecho de los ciudadanos a la información.

El derecho al olvido permite desvincular el nombre de contenidos que permanecen en línea, pero no obliga a borrar el texto original de la web en cuestión. Sin embargo, si la información perjudicial se encuentra en redes sociales, foros o plataformas en los que la persona misma publicó material personal, puede solicitar la eliminación directa de ese contenido.

Cómo ejercer el derecho al olvido

Los motores de búsqueda ofrecen formularios específicos para iniciar el procedimiento, como el de Google, que solicita acreditar la identidad de la persona interesada y aportar detalles sobre el enlace o los datos que se quieren ocultar.

El plazo de respuesta suele oscilar entre uno y tres meses. Si la petición es denegada por el motor de búsqueda, la persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que analizará si procede exigir la eliminación del enlace.

En el entorno de las redes sociales, la recomendación es contactar directamente con la plataforma para solicitar la retirada por vulneración del derecho a la privacidad. Si la plataforma no atiende la solicitud, se puede recurrir a la AEPD o valorar otra vía legal. El proceso puede complicarse cuando se trata de información especialmente sensible o publicada por terceros que no colaboran.

El aumento de solicitudes evidencia la preocupación ciudadana por la huella digital. Borrar el pasado no siempre es posible, pero ejercer el derecho al olvido permite recuperar el control sobre la imagen personal en internet y minimizar daños que pueden perdurar indefinidamente en el entorno digital.

“Aunque el derecho al olvido no se aplica siempre, cada vez más personas están ejerciendo este derecho para limpiar su imagen digital y proteger su vida personal y profesional”, señala Manuel Hernández García.