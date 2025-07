‘Rey Mono’, el juego de mesa de dos jóvenes emprendedores que buscaban “sentar a tres generaciones en la misma mesa”: “Queríamos crear algo que conectara a la gente”

De dónde nació la idea y cómo se sintieron al haber sido galardonados como el "Mejor Juego Familiar de 2025" en InterOcio, son algunas de las preguntas que nos responden estos dos jóvenes emprendedores.

Este juego de mesa no nace de una historia legendaria y memorable, pero el camino para sus dos creadores está siendo toda una aventura. La idea surgió en una conversación informal en unas vacaciones en Granada. “¿Montamos una empresa? Vale. ¿De qué? Un juego de mesa”, recuerdan entre risas Alejandro Roldán y Aida Caba, co-creadores de Rey Mono, durante una charla con Infobae España.

Y aunque es la primera vez que ambos montan una empresa y crean algo desde cero, Rey Mono ya gana premios en sus primeros meses de vida, como el de Mejor Juego Familiar de InterOcio 2025. El secreto, según sus autores, está en crear un juego fácil de aprender, cercano y con espíritu familiar. “Queríamos que fuese una excusa para sentar a varias generaciones en la misma mesa y reconectar”, explican.

Para ambos, el recorrido hasta ahora ha estado lleno de nuevas experiencias y retos como emprendedores, de mucho aprendizaje autodidacta, y del esfuerzo de producir íntegramente el juego en España, aunque eso haya supuesto afrontar unos gastos más elevados.

-Pregunta: ¿Cómo fue el momento en el que se os ocurrió Rey Mono? ¿Cuándo se os encendió la bombilla y dijisteis “vamos a hacer un juego de mesa”?

-Alejandro Roldán: Nos encantaría contar una historia súper épica. Pero simplemente estábamos en Granada de vacaciones, tomando algo, y dijimos, “¿montamos una empresa? Vale, perfecto. ¿De qué? Un juego de mesa. Venga. Y así fue. No hay nada más.

-Aida Caba: Es verdad que los dos teníamos como mucho espíritu emprendedor, y eso fue una de las cosas que nos unió en el camino. Al final, buscábamos crear algo que transmitiese nuestros valores. Después de muchos años trabajando para marcas y multinacionales, como que teníamos el gusanillo de crear algo. Y hemos sido capaces de llevarlo hacia la gente y de poner en práctica todo lo que sabemos para hacer algo que conectara.

-Alejandro: Al final es un máster de empresas, pero a la práctica.

-P: ¿Qué surgió primero? ¿La historia del Rey Mono, el juego como tal o la mecánica?

-Aida: El concepto del juego, que fuese un juego de mesa, yo creo que fue lo primero.

-Alejandro: Luego la mecánica, y que fuera de monos. Y por último ya la historia.

-P: ¿Y por qué de monos?

-Alejandro: Porque a mí me gustan los monos. Son graciosos

-Aida: Él tenía súper claro que los monos le gustan a la gente. Me decía todo el rato que había que hacerlo así. Y yo confié en él.

-P: ¿Qué era exactamente lo que queríais transmitir? ¿Qué experiencia queríais hacer llegar a la gente?

-Aida: Que conectaran rápidamente con el juego. Al final se entiende en un minuto, y para nosotros era súper importante eso. El sentarnos tres generaciones en la misma mesa y que fuera una manera de romper el hielo entre todos, de conectar con la persona que tenemos en frente. Yo soy de Cádiz, hace mucho que me fui de casa, y nos parecía esencial que el juego creara lazos en esos momentos en el que volvemos a ver a nuestra familia. Que fuera sencillo, y que reflejara ese momento de conexión con los tuyos.

-Alejandro: Sí. En mi caso, cuando me independicé empecé a hacer planes con mis padres, sobre todo ir a comer con ellos. Y en la sobremesa, el pasar tiempo jugando a un juego de mesa era muy divertido. Y se nos ocurrió hacer uno.

Alejandro Roldán y Aida Caba, creadores de ‘Rey Mono’. (Carlos de Antonio/Infobae España)

-P: Durante el proceso de creación, ¿habéis tenido algún momento de decir “mira, esto no va a funcionar, tiramos la toalla”?

-Aida: Anoche mismo, por ejemplo. Es bastante difícil, sobre todo cuando sales de tu zona de confort y de lo que estás acostumbrado a hacer. Al final, el mundo del emprendimiento y de invertir ha sido algo muy nuevo y vamos aprendiendo todos los días qué significa ser emprendedores.

-Alejandro: Al final, todo lo hemos hecho nosotros, sin ayuda de nadie. Los diseños, por ejemplo, y no somos diseñadores ninguno. Tenemos unas cuantas anécdotas con el Illustrator, porque había veces que se borraba todo lo que habíamos hecho, y para nosotros eso eran como 10 o 20 horas más de trabajo.

-Aida: Hemos aprendido a gestionar la frustración, claramente.

-P: ¿Cómo fue pasar de una idea en la cabeza a tener las cartas y el juego? ¿Poder tocar lo que habíais creado?

-Alejandro: Fue raro, porque no nos dimos cuenta hasta nueve meses después de que habíamos creado algo que era nuestro. Como decía, siempre hemos querido emprender. Siempre hemos tenido ese alma y no era hacer cualquier cosa o coger una botella, ponerle un logo y venderla. Es que hemos hecho un juego de mesa. Y que a la gente le gusta, que es lo que más nos llena. Creo que, de momento, estamos fluyendo, y no nos paramos a pensar. Y, en realidad, me da mucha pena porque todo lo que estamos viviendo por el camino es súper bonito.

‘Rey Mono’, el juego de mesa de dos jóvenes emprendedores que buscaban “sentar a tres generaciones en la misma mesa”. (Carlos de Antonio/Infobae España)

-P: Habéis hablado también que, al final, lanzar un juego de mesa también implica montar una empresa: la producción, distribución, marketing... ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de todo ese proceso? ¿De la parte del emprendimiento?

-Alejandro: Lo mejor ha sido mantener los valores que queríamos transmitir, que era hacerlo todo en España aunque los costes fueran mayores que producirlo en otros países. El hecho de hacerlo con producción local, y reduciendo la huella de carbono, era lo primordial, y queríamos que eso estuviera dentro de lo que es el juego. Aunque, para mí, a nivel económico y empresarial, ha sido lo más complicado

-Aida: En mi caso, me gusta mucho cuando todo el esfuerzo se convierte en inspiración para otras personas, que también se muevan y hagan cosas por lo que nosotros hemos creado. Esa sensación de compartir el sacrificio, los resultados y los fallos con otro tipo de perfiles, enriquece bastante.

-Alejandro: Y, algo a lo que no me acostumbro, es que, en los eventos, la gente nos pide que le firmemos el juego y nos hagamos fotos con ellos, sobre todo los niños.

-P: Habiendo tenido una acogida tan buena, ¿esperáis nuevas ediciones o expansiones próximamente?

-Alejandro: Sí. De hecho, hoy hemos pedido una segunda edición porque hemos agotado existencias este mes, y estamos trabajando con un distribuidor. Otra buena noticia es que próximamente vamos a estar presentes en una gran superficie, que no podemos decir todavía cuál es. Al final todo viene del premio, es como un imán y a la gente le gusta.

-Aida: Y que da mucha credibilidad. También tenemos una campaña para verano, que es que habrá drops especiales que acompañarán al juego, y habrá maneras de conseguir esa carta especial. Serán ediciones limitadas que se podrán conseguir y que enriquecerán un poco más las partidas.

Alejandro Roldán, creador del mismo, nos explica cómo jugar a su exitoso juego de cartas.

-P: Y, por último, si podéis, ¿nos explicáis cómo se juega al Rey Mono en menos de un minuto?

-Alejandro: ¡Claro! El juego trata de hacer parejas de monos del mismo color. Hay cinco colores. Cada mono tiene arriba la puntuación. Van del dos al diez, todos par para que sea más fácil de sumar. Solo hay un diez por color, es la carta más valiosa. Y algo bueno que tiene el juego es que pueden jugar daltónicos, porque aunque sean parejas del mismo color, todos tienen su propio personaje y todos tienen su propia postura.

Entonces, ¿cómo se hacen parejas del mismo color? Nosotros tenemos cuatro cartas en mano. En nuestro turno, echamos una carta en nuestra mesa y robamos otra. Si, al finalizar la ronda, sigo teniendo esta carta y tengo una carta del mismo color en mi mano, la puedo jugar y esto automáticamente me lo llevo. Es una pareja. Son seis puntos. ¿Cómo puedo hacer para sumar más puntos? En vez de echar directamente la verde, puedo echar cartas de bonus +4, +2 y esto es ilimitado.

El problema de esto es que si yo me he hecho un +4 aquí, mi amiga me puede echar -4 y me lo quita. Tú me puedes echar un -2, con lo cual esto es infinito también. Hay ocasiones en que alguien se lleva -20 puntos acumulando cartas.

Luego, la siesta, que esto es muy español, se lo echas a un jugador y pierde el turno. Tenemos también la estampida, que hacer que todas las cartas que haya boca arriba encima de la mesa con los monos se descartan, y tú eliges si las tuyas también. Y por último la liana, que es que tú coges un mono de la mesa de un jugador y te lo puedes poner a ti o se lo puedes poner a otro jugador. El jugador que más puntos consiga al finalizar la partida gana y se lleva la tarjeta del reino. Esto le da dos ventajas a la siguiente partida, y cuando se repartan las cuatro cartas iniciales, las ves y eliges qué jugador empieza. Y la segunda es que esta carta puedes elegir si te afecta o no durante toda la partida y ya está.

-Aida: Te han sobrado dos segundos.

-Alejandro: Bueno, pues eso, súper sencillito.