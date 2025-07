David Cantero regresa a RTVE para ponerse al frente de ‘Las tardes de RNE’: “Vuelvo a la que fue mi casa durante 28 largos años”

David Cantero. (Instagram)

David Cantero, una de las figuras más reconocidas del periodismo en España, retoma su vínculo con RTVE tras su sonada salida de Mediaset el pasado mes de marzo. A sus 64 años, y con más de cuatro décadas de carrera, inicia una nueva etapa lejos de las cámaras, esta vez como conductor de un programa radiofónico. A partir de septiembre, será la voz que lidere Las tardes de RNE, el magacín vespertino de Radio Nacional de España.

La noticia fue confirmada por el propio Cantero este sábado a través de un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que, con tono cercano y distendido, expresa su entusiasmo por regresar a la que fue su casa profesional durante 28 años. “Vuelvo a la que fue mi casa durante 28 largos años y eso me hace muy muy feliz. Vuelvo a RTVE. No puedo estar más feliz de volver a la primera línea, de volver a los medios después de este parón que me ha venido muy bien y he tenido unas vacaciones estupendas”, explicaba mientras se tomaba un café, subrayando que afronta el reto con ilusión y ganas de aprender.

El comunicador asume esta nueva responsabilidad después de un periodo de descanso tras su abrupta salida de los Informativos de Telecinco, cadena a la que se unió en 2010 tras casi tres décadas en la televisión pública. Durante su etapa en Mediaset, se consolidó como presentador de los informativos del mediodía, formando equipo con rostros como Isabel Jiménez, Marta Fernández o María Casado. Su despedida fue interpretada por muchos como parte de una estrategia de recorte presupuestario del grupo, algo que él mismo llegó a insinuar en varias entrevistas posteriores.

David Cantero en un video compartido en sus redes sociales (@david_cantero_informativos).

En declaraciones recogidas en pódcasts como Lo que tú digas y espacios como La Ventana de La SER, Cantero explicó que, aunque el adiós fue duro, lo vivió como una oportunidad de cambio. “Digamos que esta ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, durilla, porque ha sido dura, pero amable”, confesaba. También dejó claro que no contempla la jubilación como un horizonte próximo: “Aún tengo muchas cosas por contar”, afirmó.

Un regreso muy esperado a la que fue su casa

A lo largo de estos meses, el periodista ha aprovechado para desconectar, reflexionar y explorar nuevos caminos profesionales. Ahora, su regreso a RTVE no solo marca una vuelta al medio público que lo vio crecer, sino también su incursión en un formato completamente distinto: la radio. “Voy a la radio y nunca he hecho radio. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible y estoy seguro de que con el equipo estupendo de RNE, lo vamos a conseguir. Pero os aseguro que voy a poner todo de mi parte para hacer un programa fantástico”, aseguró.

Las tardes de RNE fue hasta ahora conducido por Lourdes Montes, y Cantero se suma al nuevo equipo que la emisora está configurando con el objetivo de renovar su propuesta y acercarse a nuevos públicos. En ese sentido, también celebró la incorporación de Juan Ramón Lucas a las mañanas de la cadena. “Muy contento porque las mañanas son para Juan Ramón Lucas, a quien admiro y aprecio mucho. Ese es el empeño ahora de RNE, formar un equipo potente y hacer buena radio para atraer a aquellos que un día se fueron o a los que nunca se han acercado a RNE. Vamos a hacer buena radio, pero será a partir de septiembre. Del 1 de septiembre”, comentó.

Además de su faceta televisiva, David Cantero ha cultivado una carrera paralela en el mundo literario y artístico. Es autor de varias novelas: Caudal de Ausencias (1997), El hombre del baobab (2009) y El destino era esto (2016), y también ha mostrado interés por la pintura y la música. Este nuevo paso a la radio se suma así a su polifacética trayectoria, consolidando su perfil como comunicador versátil.