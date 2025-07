El abogado de Santos Cerdán, tras cuatro días en la prisión de Soto del Real: ”Ha hecho amigos y ha montado un club de lectura"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)

El magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo mandó a prisión provisional sin fianza a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, este lunes, al ser acusado de tráfico de influencias, cohecho e integración en organización criminal. Fue el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil filtrado a los medios el pasado 12 de junio lo que revelaba que Santos Cerdán tuvo un papel fundamental en la trama de mordidas al ser considerada “la persona encargada de gestionar” 620.000 euros en presuntos pagos ilícitos a Koldo García y a José Luis Ábalos.

Una de las claves que ha llevado a prisión al que fuera número tres del PSOE han sido los audios que Koldo García grabó en secreto durante años y que quedaron reflejados en el informe de 490 páginas que ha hecho estallar al partido. Otro de los motivos por los que Cerdán se encuentra actualmente en la cárcel de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid, es que el magistrado, a petición de la Fiscalía, apreció riesgo de destrucción de pruebas y de fuga.

Este jueves, Cerdán recurrió su ingreso a prisión por “falta de indicios y porque es incompatible con la presunción de inocencia”. “No hay duda que estamos ante una ‘causa general’ contra el Sr. Santos Cerdán y que el objetivo es investigar ‘para ver si’ finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva”, exponía en el recurso de 20 páginas presentado de forma directa en apelación ante la Sala de lo Penal del Supremo. Además, su abogado defensor, Benet Salellas, puso en duda el contenido de los audios grabados por Koldo.

Imágenes del furgón en el que Santos Cerdán ha ingresado en la prisión de Soto del Real (Fuente: EUROPAPRESS)

Este viernes, Salellas, tras salir de la prisión, ha comparecido ante los medios de comunicación que se encontraban presentes. Como ha recogido Cadena Ser, su cliente está “tranquilo, esperando a que llegue el momento de poder salir en libertad”. Además, ha aseguro que Cerdán “ya ha hecho amigos”, está “jugando a las cartas” y en solo cuatro días “ha montado un club de lectura”. “Su ánimo está entero, íntegro y está muy bien”, ha añadido.

La declaración de Santos Cerdán en el Supremo

Fue este lunes 30 de junio cuando Cerdán declaró en el tribunal, que pese a la decisión de Puente, se mantuvo firme en su inocencia. “Me considero inocente y quiero dejar claro que yo no me he llevado ni un euro, ni el Partido Socialista tampoco”, afirmó. El ex secretario de Organización del PSOE defendió que su “único delito” había sido ayudar a “formar un Gobierno de izquierdas”, asegurando que se encontraba en medio de una “persecución política”. También anunció que solicitaría una prueba pericial de las grabaciones de Koldo.

Sin embargo, el magistrado indicó que Cerdán, “siempre en los términos indiciarios”, era en la organización “la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o ‘mordidas’ a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones” que la UCO de la Guardia Civil está investigando.