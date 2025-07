La declaración de Santos Cerdán ante el Supremo antes de su ingreso en prisión: “No me he llevado ni un euro, ni el Partido Socialista tampoco”

Former Spanish Socialist lawmaker Santos Cerdan arrives to testify before a Supreme Court investigating judge in an alleged corruption case affecting the ruling Socialist Party in Madrid, Spain, June 30, 2025. REUTERS/Juan Medina

“Me considero inocente y quiero dejar claro que yo no me he llevado ni un euro, ni el Partido Socialista tampoco”, afirmó Santos Cerdán ante el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo. El ex secretario de Organización del PSOE defendió que su “único delito” había sido ayudar a “formar un Gobierno de izquierdas”, asegurando que se encontraba en medio de una “persecución política”. Estas declaraciones, realizadas el 23 de junio, marcaron la línea de su defensa frente a las acusaciones que le vinculan con el cobro de comisiones ilegales en el llamado ‘caso Koldo’.

En cuanto a las acusaciones de Víctor de Aldama, empresario identificado como “conseguidor” en la trama de comisiones, quien aseguró haberle entregado un sobre con 15.000 euros por su intervención en el “cupo vasco” de supuestos amaños de obra pública, Cerdán fue firme: “Es mentira”. Negó cualquier encuentro con Aldama, asegurando: “Ni nos hemos tomado un café”. Rechazó de forma tajante haber recibido o entregado dinero relacionado con adjudicaciones irregulares y cualquier implicación en la red de cobro de comisiones a cambio de obra pública por la que se le investiga y permanece en prisión provisional.

Cerdán admite su “interés” por “muchas obras” y que ayudaba a “buscar gente”

Durante su declaración, Cerdán reconoció haber mostrado interés por “muchas obras” y haber colaborado en la búsqueda de candidatos para distintos puestos en el Ministerio de Transportes y otros departamentos, pero insistió en que nunca ejerció presión ni influencia sobre los procesos de adjudicación. Justificó su implicación en estos asuntos atendiendo a su función como representante del partido responsable de mantener el contacto con el Gobierno para “ayudar a los territorios” e “impulsar obras”, tarea encomendada por la ejecutiva federal del PSOE.

Contextualizó su interés en la promoción de infraestructuras en las elecciones municipales y autonómicas de 2019, ya que el objetivo, según relató, era que los anuncios de obras se produjeran antes del inicio de las campañas electorales. Mencionó como ejemplo la revisión del puente de Sevilla tras el derrumbe de una infraestructura similar en Génova en 2018, considerando que debía ser prioritaria porque Sevilla era la ciudad más grande gobernada por el PSOE y existía interés en revalidar la alcaldía. Cerdán remarcó que su intermediación con el Ministerio finalizaba una vez se anunciaban las obras, desligándose así de cualquier responsabilidad en las adjudicaciones.

Respecto a Javier Herrero, ex director general de Carreteras, recordó que lo conoció en reuniones junto al consejero del Gobierno de Navarra para reactivar proyectos paralizados. Se mostró “muy contento” por una obra que permitió conservar un “entorno privilegiado” y mejorar un tramo donde “todos los años” fallecían personas, asegurando que desde esa obra no ha habido víctimas.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado este jueves un recurso directo de apelación en el Supremo reclamando que le deje en libertad de forma "inmediata" al considerar que no hay "indicios suficientes" en su contra, tan solo tres días después de que el instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, le enviara a prisión provisional al considerarle el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Congreso)

Sobre Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, a quien calificó de “excelente profesional”, resaltó que se pudieron “desbloquear, también con el consejero de Navarra”, actuaciones pendientes. Negó que en esos encuentros se abordaran adjudicaciones para constructoras a cambio de contraprestaciones.

En cuanto a su relación con Pedro Saura, Cerdán expresó sorpresa por la afirmación de la Guardia Civil sobre una supuesta “mala relación”: es un “compañero del partido al cual tengo aprecio y respeto”, afirmó, añadiendo: “No tengo nada que ver en su salida del Ministerio” como secretario de Estado, que atribuyó al relevo de José Luis Ábalos por Óscar Puente.

Después de la formación del Gobierno en 2023, Cerdán participó en la búsqueda de un perfil para la presidencia de Correos y propuso a Saura, que contó con el respaldo de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Explicó que solía participar en reuniones para identificar candidatos a distintos puestos tras la constitución del Ejecutivo, para “buscar perfiles de compañeros” o “perfiles técnicos y políticos” remitidos desde los territorios y gobiernos anteriores. “El propio ministro, en aquel momento José Blanco, pues había pasado nombres”, detalló. Cerdán precisó: “Teníamos un listado de nombres que íbamos teniendo y los compartíamos con los ministerios para que luego ellos pudieran elegir”, aunque matizó que no conocía personalmente a la mayoría, lo que, asegura, dificulta cualquier capacidad de influencia. Según su relato, este tipo de labor se intensificó en 2023 frente a 2018 al considerar que los equipos ministeriales debían estar formados por personas “comprometidas con el proyecto del PSOE o del Gobierno para sacar adelante los proyectos”.

Los vínculos de Cerdán con otros cargos y los empresarios investigados

Preguntado por empresarios vinculados a la investigación de la UCO, negó conocer a José Ruz, de LIC, y a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR: “No aparecerá nunca un mensaje mío ni una fotografía”, subrayó. Admitió conocer a Fernando Merino, ex directivo de Acciona, que se presentó en su despacho de Pamplona como delegado de la empresa en 2014, pero detalló que el contacto se perdió cuando Merino se trasladó a Madrid en 2017.

Sobre el guardia civil Rubén Villalba, imputado por su presunta colaboración con la trama, Cerdán aseguró que lo conoció en Navarra a través de Koldo García, de quien Villaba era amigo “íntimo”, y que su contacto con él se limitó a encuentros en comidas.

En cuanto a su patrimonio, negó cualquier incremento y afirmó que mantiene “la misma casa que compré en 1995 en mi pueblo, una vivienda de protección oficial” por 11 millones de pesetas. Realizó reformas en 2005 y se hipotecó: “Sigo pagando”, insistió.

A preguntas de su abogado, el único al que respondió, sobre el motivo de su imputación, Cerdán lo atribuyó a su papel como “arquitecto de los gobiernos progresistas de España” desde la moción de censura que situó a Pedro Sánchez en La Moncloa. “El único delito que he cometido es trabajar para formar un Gobierno de coalición de izquierdas en este país”, sostuvo. Relató que tras el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy para los Presupuestos con el PNV, Pedro Sánchez le encargó la interlocución con el partido vasco: “Con el PNV solo habla Santi”. Unos días después, le informó: “Enhorabuena, vas a ser presidente”.

Firmas de Joseba Antxón Alonso y Santos Cerdán en el contrato de venta de acciones de Servinabar

Cerdán insiste en que el contrato de compra del 45% de Servinabar “nunca se llevó ante notario ni se ejerció el pago”

Reconoció haber recurrido a Antxón Alonso, administrador único de Servinabar - sociedad que según la UCO recibió adjudicaciones millonarias del Gobierno navarro -, al que conocía desde 2006 y con quien mantenía amistad. Destacó que Alonso, del entorno del PNV, fue “fundamental” en las conversaciones con PNV y EH Bildu. Facilitó, explica, la “interlocución” con este último partido debido a que “era del mismo pueblo que Arnaldo Otegi”: “Me abrió las puertas”, aseguró.

Negó mantener relación con Servinabar pese a la existencia de un contrato privado hallado en un registro, que le otorgaba el 45% de la empresa en 2016. Aseguró que “nunca se llevó ante notario ni nunca se ejerció el pago” por esas participaciones y que el documento se firmó tras una mala etapa del PSOE en Navarra - tras “el peor resultado de la historia” - y él, como director de campaña, era responsable de dicho fracaso. “Estuve pensando en abandonar la política, asegura. Se lo comentó entonces a Antxón y este le ofreció ”ser socio". “Firmamos”, admite", pero “durante el fin de semana” lo habló con su mujer, quien le diría que no abandonase la política y que, si lo hacía, regresara a su trabajo como técnico de mantenimiento. “Te vienes aquí al pueblo”. Después de esto, Cerdán ordenó romperlo y nunca se hizo efectivo. Negó también cualquier tipo de gestión a favor de Servinabar, recordando en ese sentido que cuando se creó la empresa, en el año 2015, el PSOE estaba en la oposición. “Difícilmente puedo interceder, ayudar de ninguna manera a ninguna empresa”, expuso.

En relación con la investidura de Sánchez en 2023, Cerdán detalló que, ante la falta de relación con Junts por la situación en Cataluña, el presidente le encargó abrir un canal de diálogo con Jordi Turull, lo que finalmente permitió pactar “la investidura y la ley de amnistía”. Remarcó que con ERC su interlocutor nunca fue él, sino Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Dejó en el aire que Bolaños podría ser “el siguiente objetivo”, en referencia a la presión creciente sobre el PSOE y el Gobierno: “Por tierra, mar y aire, se han dedicado a arrastrarnos por el fango, a unos y a otros, y por ese arrastre por el fango estoy (...) aquí”.

La relación con Ábalos y Koldo García

Sobre su relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, Cerdán explicó que comenzó tras las primarias de 2017, se intensificó en la dirección federal y se mantuvo con frecuencia hasta que Ábalos asumió la cartera, cuando el contacto se redujo a reuniones cada diez o quince días.

Respecto a Koldo García, relató que lo conoció hacia 2010 o 2011 como escolta prejubilado y afiliado a UGT, interesado en crear una agrupación socialista en Huarte. Valoró su papel en Navarra, especialmente por su relación con cuerpos de seguridad, y precisó: “Koldo nunca ha trabajado en el PSOE de Navarra” y que siempre actuó como voluntario. En 2017 recomendó a García como conductor a Ábalos y, posteriormente, custodió durante dos noches la sede del PSOE con los avales a la candidatura de Pedro Sánchez. Negó haber influido en su designación como asesor en Transportes, asegurando que fue el ministro quien lo eligió “libremente”.