El representante español en la OTAN dice que la inversión del 5 % del PIB en defensa “no tiene rigor”: “Con menos dinero se pueden cumplir los objetivos”

El representante militar de España ante la OTAN y la Unión Europea, el almirante José María Núñez Torrente, ha cuestionado este jueves el objetivo de destinar un 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) a defensa, al considerar que “no tiene rigor” y que los compromisos adquiridos por los países miembros pueden cumplirse con menos gasto.

Durante su intervención en el curso de verano “Tendencias geopolíticas” de la Universidad Complutense, que se celebra en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Núñez Torrente ha explicado que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, “inicialmente quería que todos los países llegaran a la cumbre de La Haya cumpliendo el 2 por ciento, en eso pelearon todos los países”, y ha recordado que España logró alcanzar esa meta.

Un objetivo inflado

El almirante ha indicado que Rutte, en conversaciones privadas, llegó a sugerir que “con los objetivos de capacidad que habían asumido los países quizás haría falta un 3 ó un 3,5 por ciento”, aunque aclaró que esas cifras no fueron oficialmente adoptadas.

Sin embargo, ha afirmado que “de repente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había que llegar al 5 por ciento, a 500.000 millones de euros, cifra que no sabemos de dónde sale porque no coincide con las necesidades a las que los países se han comprometido”, según EFE.

En su intervención, el militar español ha añadido que “conforme avanza la tecnología hay efectos que podremos producir por menos dinero”, y ha ejemplificado con el uso futuro de sistemas de energía dirigida que, en su opinión, podrían sustituir a los misiles para derribar drones, lo cual implicaría una reducción en los costes.

“Yo personalmente creo que Trump, como hace con los aranceles, quiere negociar: cien por cien de aranceles, ahora nos sentamos a negociar y se quedan en el 15 por ciento, como hemos visto que ha pasado con muchos países”, ha señalado Núñez Torrente a EFE.

No obstante, ha advertido que Rutte “lo compró, dijo que tenemos que hacer el 5 por ciento y lo trajo a la OTAN”, lo que, según él, “ha sido el punto que casi se carga la cumbre de La Haya”.

España y la cohesión aliada

El presidente del gobierno de España, Pedro Sanchez, habla en una conferencia deprensa tras la sesión plenaria en la cumbre de la OTAN en La Haya, Holanda, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber)

En cuanto a la posición española, Núñez Torrente ha afirmado que “España ha dicho que va a llegar al 2,1 por ciento, que con eso llega y que en 2029 se revisará”, y ha apuntado que “hay muchos otros países que piensan también que no pueden llegar al 5 por ciento pero no han dicho nada por miedo a enfrentarse a Trump”.

A juicio del almirante, “la política exterior de Estados Unidos es un reto para la OTAN y la UE”, y ha señalado que los estadounidenses “se han cansado de llevar todo el peso pues tienen otras prioridades, en China y en el Indopacífico”, lo que, según él, obliga a que “tanto la Alianza como la Unión Europa tengan que adaptarse y evolucionar para el futuro”.

“Tenemos que poner más carne en el asador, más dinero encima de la mesa y más inversiones en defensa”, ha dicho, aunque ha añadido que existe voluntad política para ello, lo que considera “una oportunidad para recuperar capacidades que hemos perdido durante muchos años”.

En este contexto, ha recordado que “Estados Unidos ha dicho que va a mantener el paraguas estratégico, que el poder nuclear sigue ahí detrás y que nosotros nos ocupemos de la defensa convencional de Europa”.

No obstante, ha reconocido que existe el riesgo de que, “si no se satisface lo que quiere Estados Unidos y llega un momento en el que Trump no acepta, se podría resquebrajar la cohesión”.

Aun así, ha advertido que “sería un error de Estados Unidos ir contra la OTAN pues podría empujar a los otros países miembros a buscar otro tipo de alianza”, y ha concluido que “Europa no está sola, hay muchas naciones que comparten nuestra preocupación por Estados Unidos”.

Finalmente, el almirante ha lamentado que “muchas veces nos fijamos en el 2% pero no vemos realmente el peso de España en la OTAN”. Y ha defendido el papel del país al destacar: “Somos muy generosos en el compromiso internacional, estamos en el frente este, en todas las vigilancias y patrullas aéreas, estamos en todas las agrupaciones permanentes navales, tenemos un cuartel general terrestre polivalente, un cuartel general marítimo expedicionario y un mando aéreo conjunto que da supervivencia y duplica los medios de mando y control de la OTAN, es decir que damos mucho”.

