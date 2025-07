Una dermatóloga explica cómo debes utilizar el retinol en verano: “Utilízalo con una frecuencia que tu piel tolere”

Una joven se aplica retinol. (Infobae)

El retinol, uno de los activos más valorados en rutinas de cuidado facial y que más se ha puesto de moda en los últimos años, suele generar dudas sobre su uso durante los meses de mayor exposición solar. La dermatóloga Leire Barrutia, conocida en Instagram como @dermisphere, ha dedicado uno de sus últimos videos a aclarar cómo se debe incorporar este compuesto en verano. A partir de tres recomendaciones clave, asegura que el retinol es compatible con la temporada estival, pero solo si se utiliza de manera adecuada.

Barrutia comienza explicando que el principal mito en torno al retinol es su supuesta incompatibilidad con el verano. “El retinol sí se puede utilizar en verano, pero hay que hacerlo bien. Por tanto, es importante tener en cuenta estos aspectos”. La especialista divide sus consejos en tres puntos esenciales.

Siempre por la noche

En primer lugar, aclara el momento idóneo para aplicarlo. “Lo primero, utilízalo por la noche. El retinol no es fotosensiblilizante, pero sí es fotosensible. Eso quiere decir que si lo aplicamos por la mañana y salimos al sol, el retinol se va a degradar y no va a tener efecto. Por tanto, siempre por la noche”. Aunque el retinol no incrementa por sí mismo la sensibilidad de la piel a la luz solar, la explicación apunta a que la exposición tras su uso reduce drásticamente la eficacia del producto.

Usar protector solar

El segundo consejo se refiere a la protección solar. Barrutia destaca la importancia de mantener la piel resguardada durante el día. “Utiliza siempre protector solar durante el día. El retinol, como decíamos, no es fotosensible, no hace que la piel esté más sensible al sol. Pero la exfoliación que produce y la irritación que puede producir sí pueden hacer que la piel esté un poquito más sensible. Por tanto, siempre protector solar. Por la mañana”. Aunque el activo en sí no provoca fotosensibilidad, Barrutia señala que los procesos de renovación cutánea que genera pueden dejar la piel más vulnerable a la radiación solar.

Adaptarse al producto en función a la respuesta de la piel

Finalmente, la dermatóloga aconseja adaptar la frecuencia de uso a la tolerancia individual de cada piel, evitando aumentar las aplicaciones con la llegada del calor. “Utilízalo con una frecuencia que tu piel tolere. El verano es un momento en el que podemos utilizar retinol, pero no es el momento para intensificar nuestro proceso de reutilización”, explica. En este sentido, también desaconseja aplicarlo “con una frecuencia que te produzca descamación, picor, enrojecimiento de la piel, porque esto sí puede sensibilizar la piel al sol. Por tanto, si son dos días a la semana, pues dos días a la semana y ya cuando llegue el otoño tendremos tiempo de aumentar, intensificar esa pauta”.

Un activo con restricciones

En 2024, la Unión Europea aprobó un reglamento que restringe el uso del retinol a un máximo del 0,3% (Reglamento 2024/996). El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CCSC), organismo asesor de la Comisión Europea, afirma que la exposición global de la población a la vitamina A podría superar el límite superior de consumo establecido como seguro por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Ésta considera que el 5% de la población está expuesta a niveles altos de vitamina A, especialmente a través de alimentos y de suplementos orales. Esta nueva ley limita a 0,05% la concentración de retinol, retinil acetato y retinil palmitato en cosméticos corporales y a 0,3% en cosméticos faciales.