Por qué es un error dejar el retinol cuando llega el verano

Tenemos más que asumido que, cuando llega el verano, nos tenemos que hacer inseparables del protector solar si no queremos que la exposición al sol nos juegue malas pasadas y acabe generando daños en nuestra piel. Y es algo que no debemos pasar por alto. Sin embargo, hay un activo que es capaz de protegernos del sol y que es posible que no te lo hubieras planteado hasta ahora: el retinol. "Hay quien, cuando llega el verano, decide dejar el retinol por miedo a que la piel se pueda sensibilizar y es uno de los grandes errores que se pueden cometer. El retinol no solo es el mejor ingrediente antiedad, además es un gran aliado para proteger la piel en verano por su poder renovador", comenta Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. "Igual que a nadie se le pasaría por la cabeza interrumpir un tratamiento con antibiótico en medio de un resfriado fuerte, tampoco deberíamos plantearnos dejar los retinoides en verano", añade Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. La razón, como explica Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode, es que la piel ya estará acostumbrada a este activo, y dejarlo supone retroceder en todo el camino recorrido. Dos meses sin retinol en la piel supone perder todos los beneficios que se han adquirido durante todo el tratamiento. "El retinol posee acción antioxidante y evita algunas de las consecuencias nocivas del sol porque impide la actividad de los radicales libres. O, lo que viene a ser lo mismo, logra que no haya tantos desajustes en la piel ante los rayos del sol", remarca la cosmetóloga. Además, "los retinoides estimulan la actividad de la enzima P53, que es la encargada de proteger el ADN celular de la piel", defiende Estefanía Nieto, por lo que "evita la degradación celular y facilita su regeneración tras la exposición solar y por eso es un gran aliado para la piel después de haber tomado el sol, por ese efecto calmante aftersun", dice Isabel Reverte, directora dermocosmética en Ambari. Ahora, la duda es: si tan bueno es para proteger del sol ¿por qué no lo usamos de día? "Porque, a diferencia de la vitamina C, el otro gran antioxidante que aplica tanto de día como por la noche, el retinol es fotosensible. Es decir, el sol hace que sea menos efectivo, pero eso no significa que sea fotosensibilizante, no vuelve la piel más sensible ante el sol", apunta Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutiour. No obstante, hay retinoides de nueva generación que sí permiten el uso diurno. Y, en el caso de que no lo uses, que sepas que "el verano es una época perfecta para retinizar la piel porque suele estar más fuerte y con la función barrera más resistente, además de que somos más constantes con la aplicación del SPF, un requisito fundamental para usar retinoides", tal y como nos aclara Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza.

