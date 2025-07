Se reestablece el servicio de trenes entre Albacete, Alicante y Murcia: un nuevo incendio ha provocado varios retrasos de horas

Frank Cuesta abandona Tailandia para comenzar un nuevo proyecto en otro país: “He aprovechado que he quedado libre de todos los cargos” El herpetólogo empieza a saldar sus cuentas con la justicia y planea una vida fuera del país asiático

Segundo fallecido por golpe de calor en Córdoba: un hombre de 75 años muere hoy mientras realizaba actividades al aire libre Desde mayo se han registrado once casos de golpe de calor en la comunidad, con tres pacientes aún hospitalizados