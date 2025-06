El PPE califica de “irresponsable” y “falta de respeto” la moción de censura a Von der Leyen por el ‘Pfizergate’: ¿Qué implicaría que saliese adelante?

Ursula Von der Leyen.(Yves Herman/Reuters)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se someterá a una moción de censura presentada por eurodiputados de extrema derecha por el llamado Pfizergate. Según anunció este jueves el diputado rumano Gheorghe Piperea, de la familia de los Conservadores y Reformistas, la iniciativa ya ha quedado registrada en el Parlamento Europeo tras reunir las firmas necesarias, 74 eurodiputados (se necesitan 70, el 10% de la Eurocámara). Lo más normal es que la votación se lleve a cabo en el pleno de julio.

El motivo que ha llevado a los eurodiputados a registrar la iniciativa ha sido el fallo del Tribunal de Justicia Europea contra la Comisión por denegar el acceso a una periodista del New York Times al contenido de los mensajes de texto que en la época de negociación de los contratos de compra de vacunas contra el coronavirus intercambiaron la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el CEO de Pfizer, Albert Bourla. La sentencia, ante la que cabe recurso, determinó que los servicios comunitarios no proporcionaron una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados, tal y como alegó el ejecutivo comunitario.

El fallo significó un duro revés para la institución comunitaria, que siempre ha presumido de transparencia en su gestión. Ahora, en el debate sobre la censura, Von der Leyen deberá dar “explicaciones creíbles” que permitan a los ciudadanos y al Tribunal General “entender por qué no pueden encontrarse esos documentos”, como así establece el fallo. “La iniciativa trata fundamentalmente de defender la transparencia y asegurar un proceso democrático justo y genuino”, afirmó Piperea en unas declaraciones recogidas por el diario Financial Times.

El PPE desmiente que haya eurodiputados de su familia política que voten a favor

¿Corre peligro el segundo mandato de Von der Leyen? Es altamente improbable que la moción de censura fructifique. La votación es nominal y requiere el voto afirmativo de dos tercios de la Eurocámara. De salir adelante, no solo implicaría la caída de la dirigente germana, sino de todo el colegio de Comisarios en su conjunto, incluida la Alta Representante de la UE en el Exterior, Kaja Kallas.

Pipirea asegura que la iniciativa cuenta con apoyos del partido de Von der Leyen, el PPE, pero un portavoz de la familia política señala a Infobae España que “si la moción de censura llegara alguna vez a votarse, el Grupo del PPE votará unánimemente en contra”.

“Ursula von der Leyen es nuestra Presidenta de la Comisión del PPE. Con ella como nuestra candidata principal, ganamos las elecciones europeas y recibimos un mandato claro por parte de los ciudadanos. Trabajamos juntos como un equipo fuerte del PPE, en confianza mutua con todo el Colegio de Comisarios”, ha añadido la misma fuente, que señala que “en un momento de agitación global e incertidumbre económica, este tipo de maniobras partidistas no solo son irresponsables, sino también una falta de respeto hacia los ciudadanos que votaron hace apenas un año.”

Von der Leyen: los nuevos aranceles de EEUU son "un duro golpe para la economía mundial".

La gran coalición se desmarca

La coalición que confirmó a Von der Leyen en la Eurocámara, formada por las tres grandes familias políticas (Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, liberales) y el grupo de los verdes, no atraviesa su mejor momento debido a los acercamientos del PPE con la extrema derecha y las intenciones de la Comisión de diluir la agenda verde. No obstante, aunque esta mayoría es ajustada y frágil, la presidenta del grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ya ha despejado las dudas asegurando que su familia política “no apoyará una propuesta que venga de la extrema derecha”. Por su parte, los liberales de Renueva Europa confirmaron al medio Politico que también votarán en contra. En el caso de los Verdes, no está del todo clara la posición del grupo, si bien es improbable que apoyen una moción de censura impulsada por ECR.

Ni siquiera lo hará, a priori, el conjunto de diputados de ECR al que pertenece el partido de Meloni, Hermanos de Italia, que según ha apuntado a varios medios ha querido desmarcarse de la propuesta, limitándola a una iniciativa individual de uno de sus eurodiputados.