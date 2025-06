Qué es el BIC del banco

El código BIC es un elemento fundamental del sistema financiero internacional. (Freepik)

El código BIC (Bank Identifier Code), también conocido como SWIFT, es un elemento fundamental del sistema financiero internacional. Este identificador tiene la función de reconocer de forma única a los bancos o sucursales a escala mundial, facilitando la correcta intermediación en transferencias y pagos transfronterizos. El BIC está compuesto por una secuencia alfanumérica de entre 8 y 11 caracteres que permite a las entidades financieras localizar e identificar al banco receptor en cualquier operación internacional.

¿Qué significa el código BIC y para qué sirve?

El código BIC cumple el papel de identificador estándar para bancos en las transferencias internacionales. Cuando una persona o empresa realiza un pago internacional, sobre todo fuera de la zona euro, el sistema financiero necesita asegurar que los fondos lleguen exactamente al banco correcto, evitando extravíos, demoras o posibles fraudes. Para ello, el código BIC señala no solo la entidad bancaria, sino también, si es necesario, la sucursal exacta del banco receptor. El código incluye detalles como el nombre del banco, el país, la ciudad y la sucursal, según la longitud del identificador.

La estructura general del código BIC de ocho caracteres comienza con cuatro letras que identifican la entidad bancaria, seguidas de dos letras para el país y dos para la ciudad. En el caso de los códigos de once caracteres, los tres dígitos finales especifican la sucursal de destino.

Cómo se utilizan el BIC y el SWIFT en las transferencias internacionales

El código BIC/SWIFT es imprescindible, sobre todo cuando las transferencias se realizan fuera del Espacio Económico Europeo o de la zona SEPA. En esos casos, el código IBAN de la cuenta no es suficiente por sí solo para garantizar que el dinero llegue a su destino: se requiere también el BIC para señalar el banco beneficiario. El sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) se creó en 1973 como una red cooperativa de entidades financieras que intercambian mensajes cifrados y estandarizados para la transmisión segura de información sobre pagos internacionales.

En sus primeros años, la red SWIFT contaba con 200 bancos miembros en quince países; diez años más tarde, ya tenía más de 2.100 bancos afiliados en 61 países. Hoy, la red supera los 9.000 miembros en todo el mundo, lo que la convierte en la infraestructura esencial para operaciones bancarias internacionales.

¿Cómo se compone un código BIC?

La estructura del BIC se basa en secuencias alfanuméricas que ofrecen información puntual sobre la entidad, el país, la ciudad y la sucursal del banco. En los códigos de ocho caracteres, estos quedan repartidos de la siguiente manera: los cuatro primeros identifican la entidad, los dos siguientes el país (ES para España), y los dos siguientes la ciudad (MM para Madrid). Si el código es de once caracteres, los tres adicionales suelen referirse a la sucursal, y si no se utilizan, se asume que la transferencia será recibida por la sucursal central.

El papel del código IBAN y su relación con el BIC

Tal y como indican desde el Banco BBVA, cuando se gestiona una transferencia internacional dentro de la Unión Europea o hacia países de la zona SEPA, suele servir únicamente con el código IBAN (International Bank Account Number). El IBAN es el código internacional que identifica de manera única cada cuenta bancaria; en España consta de 24 caracteres: dos letras para el país (ES), dos dígitos de control, cuatro para el banco, cuatro para la sucursal, dos de control interno y diez para el número de cuenta.

El IBAN fomenta la seguridad y facilita la automatización de las transacciones dentro de los 36 países participantes de la SEPA. No obstante, para transferencias fuera de ese espacio, se requiere añadir el código BIC/SWIFT, que apunta con exactitud al banco receptor. Esta doble identificación disminuye al máximo los riesgos, garantiza la llegada de los fondos y acelera el tiempo de procesamiento.

Seguridad y trazabilidad de los movimientos internacionales

Cuando una persona realiza una transferencia internacional, el banco de origen genera un mensaje cifrado dirigido al banco beneficiario utilizando los datos del BIC/SWIFT. Dicho mensaje contiene información detallada sobre el importe, las divisas, las fechas y los bancos intermediarios, funcionando como comprobante irrevocable de la operación. Este procedimiento hace posible el seguimiento y validación del dinero transferido, evitando tanto errores administrativos como fraudes financieros.

Tanto el IBAN como el BIC pueden localizarse en los extractos bancarios, en las aplicaciones móviles de banca en línea y en los medios digitales de la mayoría de las entidades. Esta disponibilidad inmediata permite a particulares y empresas operar con mayor agilidad, recibiendo pagos del extranjero o realizando transferencias internacionales de forma confiable.