Un exconcejal conservador británico cesado después de que se filtrara un audio en el que decía que “todos los hombres blancos deberían tener esclavos negros”

Imagen de archivo del Parlamento Británico. (Chris J Ratcliffe/REUTERS)

Un exconcejal conservador de Gales ha sido inhabilitado durante cuatro años tras la difusión de una grabación de 16 segundos en la que se le escucha afirmar que “todos los hombres blancos deberían tener un hombre negro como esclavo o una mujer negra como esclava”.

Según una información de The Independent, Andrew Edwards dejó su cargo como representante en en el Consejo de Pembrokeshire en diciembre de 2024, después de que la investigación oficial determinase que el conservador violó el código de conducta y no podrá ejercer ningún cargo público hasta 2028.

La controversia comenzó en 2023, cuando la grabación salió a la luz y generó una ola de indignación en la comunidad local y en el ámbito político galés. En la grabación, la voz atribuida al político británico declara: “Nada malo con el color de piel en absoluto. Creo que todos los hombres blancos deberían tener un hombre negro como esclavo o una mujer negra como esclava, ¿sabes? No hay nada malo con el color de piel, es solo que son de una clase inferior a nosotros, los blancos”.

El magistrado niega que la grabación esté manipulada

Estas palabras circularon rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, lo que acabó con la renuncia de Edwards al Partido Conservador ese mismo año, aunque en ese momento él sostuvo que la grabación era un “deep fake” creado con intenciones maliciosas. El uso de tecnología para manipular grabaciones de voz ha sido motivo de preocupación en los últimos años, pero en este caso, los peritos concluyeron que la evidencia apuntaba a la autenticidad de la grabación.

El caso fue investigado por la Defensoría de los Servicios Públicos de Gales, que concluyó que, “en balance”, la voz en la grabación correspondía a Edwards. Esta conclusión llevó a que el caso se remitiera al Panel de Adjudicación de Gales, el organismo encargado de evaluar las faltas de conducta de los funcionarios públicos. El panel determinó que Edwards había infringido el código de conducta, lo que resultó en su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cuatro años.

Durante el proceso, también se reveló que Edwards, empresario de profesión, había compartido información confidencial del consejo y comentarios sobre el público con su pareja. Él justificó estas acciones alegando que se encontraba bajo presión personal y que simplemente estaba “desahogándose”. No obstante, el panel consideró que estas acciones, sumadas a las declaraciones racistas, constituían una violación grave de las normas éticas que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos en Gales. Según The Independent, el exconcejal tiene derecho a apelar la decisión ante el Tribunal Superior, si bien todavía no se ha pronunciado sobre sus próximas intenciones.

La repercusión del caso fue inmediata en la política local. Tras la renuncia de Edwards, se convocó una elección parcial en el distrito de Prendergast, que tuvo lugar en febrero. El ganador fue Alun Wills, candidato independiente, quien asumió el cargo. La inhabilitación de Edwards constituye una de las sanciones más severas impuestas a un exconcejal en Gales en los últimos años.