La UE teme que Irán cierre el Estrecho de Ormuz, la ruta clave para el petróleo mundial: ¿cómo puede bloquearlo y por qué sería un error?

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

En medio de un frágil alto el fuego, la Unión Europea hace un llamamiento desesperado a la desescalada del conflicto entre Irán e Israel. Los Veintisiete coinciden en que Irán es la gran “influencia desestabilizadora” en Europa por su apoyo a Rusia, y que el régimen de los ayatolás “no debe desarrollar un arma nuclear”. Pero la inesperada decisión de Estados Unidos de bombardear las instalaciones nucleares iraníes ha provocado diversas reacciones entre Los Veintisiete.

Alemania ha sido uno de los países que ha respaldado la acción de Washington. En unas declaraciones en la cumbre del G7 en Canadá, el canciller alemán Friedrich Merz, llegó a elogiar que EEUU esté haciendo, textualmente, el “trabajo sucio” de la OTAN. Macron, por el contrario, criticó que la maniobra de Trump no estuvo respaldada por el derecho internacional. El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, instó a las partes a la desescalada del conflicto: “No es la solución militar la que va a traer paz y estabilidad a Oriente Medio, sino la diplomacia, y por lo tanto nosotros esperamos que todos vuelvan a la mesa de negociación”.

Divididos, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han alzado la voz de alarma sobre la posibilidad de que el régimen de Teherán cumpla su amenaza de cerrar el Estrecho de Ormuz. Se trata de una ruta comercial de apenas 30 kilómetros de ancho, pero de suma importancia en el suministro energético mundial. Y es que por este corredor marítimo se transporta diariamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y el 30% del gas licuado.

Los europeos tienen motivos para preocuparse, ya que sería una de las regiones más golpeadas por una subida brusca de los precios en la energía incluso si Teherán bloque parcialmente o por intervalos breves. España, aunque no importa petróleo de Irán de manera directa, tampoco está al margen de esta crisis, ya que el mercado petrolero opera bajo la lógica de un producto homogéneo y global y cualquier alteración en el flujo mundial repercute en los precios para todos los compradores.

¿Cómo podría bloquear el Estrecho?

El Parlamento iraní aprobó este lunes el cierre del estrecho y, aunque todavía no ha dado el paso, no se ha tenido que esperar mucho para ver los precios del petróleo convertirse en una montaña rusa. ¿Está capacitado para realizar un bloqueo real? ¿Por qué no lo ha hecho todavía? Ambas respuestas requieren matices.

Ignacio Urbasos, investigador principal de Energía y Clima del Real Instituto Elcano explica que Irán podría intentar cerrar el Estrecho de Ormuz mediante una combinación de tácticas navales asimétricas, entre las que se incluyen el minado de rutas marítimas, el uso de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria para hostigar a buques comerciales, el despliegue de misiles antibuque desde la costa o mediante abordajes o bloqueos a los barcos que quieran cruzar. “También podría recurrir a ataques encubiertos con drones o submarinos, dificultando la atribución directa y aumentando la ambigüedad táctica”, añade el investigador.

Un tiro en el pie para Irán

Que Irán utilice su mejor arma sería, sin embargo, poco probable. A juicio del investigador, estas acciones requerirían un alto grado de coordinación y “asumirían un riesgo significativo de escalada militar con Estados Unidos y sus aliados” que podrían acabar con el régimen de los ayatolás.

Misiles se ven en el cielo de Doha

Al mismo tiempo, Urbasos apunta que uno de los primeros perjudicados por el bloqueo sería precisamente Irán, por lo que sería una maniobra contraproducente. En el plano económico, explica, provocaría una interrupción inmediata de su propia capacidad exportadora de petróleo y gas, “que depende en gran medida de esa vía marítima”, así como un colapso de sus ingresos por exportaciones.

En el terreno diplomático, le acarrearía una condena casi unánime, incluso por parte de socios como China o India, grandes importadores de crudo que dependen del libre tránsito por Ormuz. Además, una acción de este tipo podría justificar una respuesta militar internacional coordinada y legitimar nuevas sanciones, debilitando aún más la posición regional e internacional de Teherán. “La amenaza sobre Ormuz opera más como herramienta de disuasión simbólica que como una opción viable de confrontación directa”, argumenta el investigador.