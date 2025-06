Las primeras palabras de Pitingo tras su separación de Verónica Fernández: “Estoy estupendamente”

Pitingo, concursante de 'MasterChef Celebrity 9' (X/ @MasterChef_es)

La separación de Pitingo y Verónica Fernández marca el final de una relación que se extendió durante 17 años y de la que nació un hijo en común, Manuel, de 13 años. La noticia, adelantada por el medio Vanitatis el pasado jueves, 19 de junio, asegura que ambos habrían iniciado ya vidas por separado y que no existe posibilidad de reconciliación en el corto plazo.

Fuentes cercanas al entorno del cantante indicaron a la citada publicación que la decisión no resultó sencilla, debido al largo historial de la pareja. “No ha sido una ruptura fácil para ninguno de los dos, pero por el hijo mantienen una relación educada”, aseguraron a la ya citada revista.

Pitingo y Verónica Fernández se conocieron en una feria celebrada en el barrio madrileño de Alameda de Osuna. Entre coches de choque y música festiva, Antonio Manuel Álvarez Vélez, el nombre real del artista, quedó completamente enamorado de Verónica. Entonces, ella tenía 16 años e iniciaron una relación. Según las mismas fuentes, la evolución personal de ambos habría llevado a que cada uno tuviera ahora “sus propias amistades especiales”. Esta circunstancia cerraría la puerta, por el momento, a una segunda oportunidad como pareja.

Verónica Fernández y Pintingo en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

Los dos mantuvieron no solo una relación sentimental, sino también profesional. Y es que Verónica fue un apoyo clave en la carrera del exconcursante de MasterChef Celebrity, pues ejerció durante años como su asistente personal y su gestora de confianza. En septiembre de 2008, tras muchos años de convivencia, la pareja contraía matrimonio en una íntima ceremonia civil en Madrid.

Cuatro años después de haber pasado por el altar, nació su hijo Manuel, quien parece haber heredado el talento de su padre. En 2021, la familia se trasladó a la República Dominicana, ya que el artista instaló su base de operaciones en el país de Latinoamérica. Sin embargo, para Verónica no fue sencillo trasladarse a dicho país. Y es que el hecho de estar alejada de su familia y amistades, sumado a las largas ausencias de Pitingo debido a sus compromisos laborales, hicieron mella en su estado de ánimo.

Las primeras declaraciones de Pitingo tras su separación

Pocos días después de conocerse la noticia de la ruptura, el artista ha reaparecido ante los medios durante la premiere de la película Padre no hay más que uno 5 en Madrid. Interrogado por su situación personal, Pitingo ha optado por mantener la discreción sobre los motivos que llevaron al final de la relación. “Mira, en la vida no he hablado de nadie y tampoco voy a hablar de la mía. Lo sabéis, yo os lo agradezco de verdad... Nada, no os preocupéis“, ha declarado, visiblemente incómodo.

Verónica Fernández y Pintingo en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

Pese a ello, el cantante se ha mostrado sereno y ha resaltado que atraviesa un momento estable en su vida. “Yo estoy estupendamente, ¿vale? Con ganas de vivir la vida,” ha afirmado, haciendo hincapié en que en estos momentos su prioridad es su carrera musical. “Estoy sobre todo cantando, cantando, cantando, que esa es mi pasión, mi vida. Siempre centrado en la música. Muchas gracias”, ha concluido Pitingo, sin añadir más detalles sobre su reciente situación sentimental.