David Broncano cuenta en ‘La Revuelta’ cómo fue su fichaje fallido por Atresmedia: “A ti te cogieron y a mí no”

David Broncano tiene la capacidad de seguir sorprendiendo a la audiencia de La Revuelta por muchos programas que pasen y es que a sus 40 años ha vivido mucho. Así ha pasado en este último episodio, en el que ha compartido un episodio poco conocido de su carrera: su frustrado intento de incorporarse a Atresmedia. El de Jaén ha repasado junto a Jorge Ponce distintos pasajes de sus trayectorias profesionales, marcados por cruces y coincidencias en los medios.

El detonante fue una fotografía entregada por una espectadora antes de empezar el programa, capturada hace más de una década, en la época de Yu, no te pierdas nad’, un espacio radiofónico que se convirtió en un icono para los cómicos de los 2000. En ese instante, Broncano recordó que fue en ese entorno donde coincidió por primera vez con Grison.

El presentador quiso mostrar la fotografía, a lo que Grison señaló que “pero no tenías ni barba ni nada”. “Efectivamente, no tenía de nada. Porque mirad, tremendo dulce, esta carita”, seguía David entre risas. La espectadora que le dio la imagen, por su parte, quiso señalar que “tú te portaste bien”. “David, creo que no era un regalo, era para que se lo firmes”, decía Sergio Bezos. “No, no, quédatela”, le animó la espectadora. “Yo prefiero no tenerla. Dejadme un rotu”, pidió David antes de firmarla y devolvérsela a su dueña.

Jorge Ponce aprovechó el momento para sacar su propia fotografía de archivo, relacionada con su paso por Zapeando, el popular programa de La Sexta en el que trabajan Dani Mateo y Cristina Pedroche, entre otros. Según contó, fue una de las etapas más complicadas de su carrera profesional debido a los retos a los que tuvo que hacer frente en ese tiempo. Fue entonces cuando Broncano reveló que ambos habían compartido el proceso de selección para entrar en Zapeando, aunque sus caminos se bifurcaron en esa prueba: “Tú y yo hicimos el casting. A ti te cogieron y a mí no”, recordó Broncano ante la reacción de Ponce y la complicidad del público.

La anécdota que compartieron Broncano y Ponce sirvió para mostrar hasta qué punto han ido juntos y por separado en el mundo de la tele. No solo coincidieron en aquel famoso casting de Atresmedia al que Ponce sí logró entrar y Broncano no, sino que además han ido alternándose en distintos programas. Ponce, por ejemplo, llegó a sustituir a Broncano en Yu, no te pierdas nada, y ambos han ido pasando por los mismos proyectos, cambiándose los papeles de protagonista y compañero.

Broncano, fiel a su estilo, no tuvo problema en reírse de sí mismo y bromear sobre esa racha en la que parecía ir “a la estela” de Ponce, alimentando el buen rollo entre ambos y arrancando carcajadas entre el público que llenaba el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.