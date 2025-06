¿Son sanos los vasitos de arroz para microondas? “Vamos a ingerir de nano plásticos”, según una experta

La médica Isabel Viña explica los riesgos de cocinar alimentos en envases de plástico. (Adobe Stock)

Los platos preparados, precocinados y listos para consumir nos han facilitado el día a día. Los hogares españoles consumen ya 702,3 millones de kilos de este tipo de productos, un aumento de un 6,6% en tan solo un año, según la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre). Algunos solo hay que abrirlos para disfrutarlos, mientras que otros requieren de unos minutos de preparación en hornos, freidoras o simplemente en el microondas.

Es el caso de productos como los vasitos de arroz, un recurso muy socorrido en las casas españolas para completar platos más elaborados con un carbohidrato nutricionalmente completo. Artículos como estos, sin embargo, no vienen sin sus riesgos. Lo alerta la médica especializada en dietética Isabel Viña (@isabelvinabas), dedicada a la divulgación en redes sociales. Preguntada por un usuario de la red social TikTok, responde que estos vasitos, comúnmente hechos de plástico, pueden tener riesgos para la salud.

“El arroz es una buena fuente de carbohidratos almidonados, tanto más interesante a nivel metabólico si usamos un arroz vaporizado, un arroz basmati o un arroz integral”, admite la profesional, pero ella no recomienda “calentar ningún alimento en un envase de plástico en el microondas”.

“Cuando calentamos cualquier comida en un envase de plástico se incrementa muy notablemente la transferencia al alimento que luego vamos a ingerir de nano plásticos”, asegura Viña, una transferencia que aumenta “cuanto más grasa y más ácida sea la comida”, añade.

Viña no es la primera en advertir de este peligro: varios estudios han señalado la transferencia de microplásticos y nanoplásticos que ocurre al calentar alimentos en envases de plástico. Recientemente, un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Almería ha mostrado que la cocción de alimentos en envases de plástico para microondas provoca la migración de compuestos de plástico a los alimentos.

En concreto, la investigación coordinada por Francisco José Díaz-Galiano se centró en las bolsas de patatas para cocer al microondas. El estudio demuestra que cocinar patatas en envases plásticos para microondas genera la migración de glicoles de polipropileno y la formación in situ de un compuesto químico derivado de maltosa y el fotoiniciador HMPP, no detectado en simulantes ni en otros métodos de cocción. La investigación, basada en espectrometría de masas de alta resolución, revela que los métodos y regulaciones actuales no identifican estos riesgos potenciales.

Los riesgos de consumir microplásticos

La médica Isabel Viña explica los riesgos de cocinar alimentos en envases de plástico. (TikTok)

“Los nano plásticos, cuando los ingerimos, no solo se acumulan en el cerebro, en el hígado, en los riñones, en las arterias, sino que además interfieren en el adecuado funcionamiento de nuestros ejes hormonales test de hormonas tiroideas, cortisol, testosterona y estradiol”, asegura Viña en su vídeo. Aunque la comunidad científica aún no se ha puesto de acuerdo, algunas investigaciones ya señalan estos peligros que describe la médica en redes sociales. En 2022, por ejemplo, un grupo de investigadores del CSIC publicó un estudio en Scientific Reports que aseguraban que la ingesta de microplásticos reduce la diversidad bacteriana de la microbiota del colon, además de producir una alteración del equilibrio en los microorganismos presentes.

Por ello, Viña recomienda “evitar el consumo de cualquier alimento calentado en el microondas en un envase de plástico” y sustituirlos por otros recipientes, como el vidrio o la cerámica.