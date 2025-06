Isa Pi y Asraf Beno, indiferencia absoluta ante el delicado momento que vive Kiko Rivera

La ausencia -por otra parte esperada, puesto que ni siquiera estaba invitada- de Isabel Pantoja en la Primera Comunión de Ana, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, que se ha celebrado este domingo en Sevilla ha hecho que el Dj toque fondo. Reconociendo que "fue un día muy duro emocionalmente" en el que "algo dentro de mí se rompió un poco y perdí el control", el hijo de la tonadillera ha confesado en redes sociales que ha sufrido un bajón anímico importante que le ha hecho darse cuenta de que tiene que tomarse un descanso para volver a ser él.

Sin ocultar su preocupación por su hermano a pesar de que no tienen relación desde hace tiempo, y de que ella tampoco estaba invitada al evento familiar, Isa Pantoja intervenía este lunes en 'La Familia de la Tele' para 'abrirle los ojos' a Kiko y dejarle claro que "no puede esperar nada de nuestra madre". "Lo tiene que tener asumido. Te das cuenta de que hay una persona que está viva, que es la abuela, que es una figura importante para los niños, que no está con las personas que más quieres" añadía, asegurand que es algo de lo que ella tomó conciencia hace ya mucho tiempo.

Además, reconocía que en el caso de que su hermano la hubiese invitado a la Comunión, ella hubiese asistido con su hijo Alberto, dejando la puerta abierta a un posible acercamiento con el cantante de 'Quítate el top'.

Unas sinceras declaraciones tras las que ha reaparecido impasible ante las cámaras de Europa Press, guardando silencio cuando le hemos preguntado si ha intentado ponerse en contacto con Kiko en este complicado momento en el que ha dicho "no puedo más, estoy sobrepasado".

En plena recta final de su embarazo -está previsto que su segundo hijo, el primero con Asraf Beno nazca en dos semanas-, Isa continúa con su día a día y este miércoles acudía al colegio a recoger a Alberto en compañía de su marido, pero intentando esquivar a la prensa optaba por quedarse en el interior de su coche hablando por teléfono y haciendo oídos sordos a si le gustaría tener un acercamiento con Kiko.

Un asunto sobre el que tampoco ha querido decir nada Asraf, que de lo más sonriente después de que su cuñado haya revelado que ha tocado fondo, ha cambiado de tema huyendo del conflicto familiar de los Pantoja para reconocer que está "bastante" nervioso por el inminente nacimiento de su hijo.

Tras asegurar que todavía "no sabe" si su familia estará presente en el momento del parto, "están en Madrid, vendrán después, yo creo", el concursante de realities ha dejado en el aire si Isa tiene la más mínima esperanza de que su madre de un paso al frente y venga a conocer a su nuevo nieto cuando nazca.