Quién es Jacobo Pombo, el exmilitante del PP que presuntamente pagó un sueldo de 1.025 euros a Koldo García durante cuatro meses

Jacobo Pombo y Koldo García (Montaje Infobae)

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) dentro del llamado ‘caso Koldo’ ha dejado contra las cuerdas al PSOE al poner el foco en su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, como uno de los puntos claves en la presunta trama de corrupción en la que habrían participado José Luis Ábalos y Koldo García.

Sin embargo, en sus 490 páginas, el escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, apunta a otros nombres que de manera más directa o menos habrían tenido alguna relación con Koldo García. Uno de los que destaca es Jacobo Pombo, exmilitante del PP.

“Le pedí ayuda a Jacobo Pombo”

Este nombre aparece en dos ocasiones en los diferentes audios que grabó Koldo, el primero en una conversación que mantuvo con Cerdán. El primero le está recriminando que se siente abandonado porque lleva sin hablar con el ex número tres del PSOE meses y le comenta que está intentando que alguien le pagué una nómina, donde menciona a Jacobo Pombo:

Koldo: Yo no soy gilipollas y enseguida me acuerdo de las cosas. Yo tengo un pequeño campo que compré ¿vale? Tengo, yo tengo plantado, olivos (Ininteligible), pitahaya, y yo voy todos los días allí, a (Ininteligible) ¿vale? Yo lo que he hecho es, a través de (se traba), además, le pedí ayuda a Jacobo Pombo, le pedí ayuda a varias personas (Ininteligible) pagar mi nómina, ¿vale? para poder salir adelante, a todo el mundo le pedí. A mí me han dado por culo (Ininteligible). Es verdad que tengo una pensión, ¿vale?, y con el dinero de PATI (Ininteligible) y con los alquileres de los pisos estamos pagando la hipoteca, ¿vale? Entonces yo tengo alquilado los pisos.

Las grabaciones de audio entre Koldo, Cerdán y Ábalos

Continúan hablando, Koldo destacando la difícil situación en la que se encuentra, pidiendo dinero a todo el mundo, incluso al hijo de Ábalos. Aquí vuelve a mencionar el nombre de Jacobo, como una persona que le pagó un sueldo de 1.025 euros durante cuatro meses:

Koldo: hombre, yo estoy un poco dolido y porque llevas un año y medio que no me has (Ininteligible) Santi. José, sí que me ha atendido, darle para la semana, me dice. Bueno le busqué dos empresas a su hijo, para que me pagaran 1.000, 1.200 Euros al mes, y no me ha pagado. Me pagaron una vez 900 Euros y, hace 8 meses, dos empresas como asesoramiento en Colombia, asesoramiento (Ininteligible) en Colombia, y mí, me dijeron que en Méjico me podían dar, que un chico que se llama Jacobo, que es verdad, que él, me ha ingresado 1.025 Euros durante 4 meses, eso es cierto, ¿vale? Y lo que necesitaba es estar dado de alta, para que cuando cumpla los 55, me den la pensión (Ininteligible).

Sobre la razón de porque Pombo habría pagado este sueldo a Koldo no se menciona nada, ya que este informe solo está basado en la conversaciones que grabó este con su móvil y el nombre no vuelve a aparecer. Pero, ¿Quién es Jacobo Pombo?

‘El pequeño Nicolás del PP’

Pombo, nacido en Santander en 1983, comenzó su carrera política en las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, donde coincidió con figuras como Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y Antonio González Terol, según informa El País. Pronto tuvo una gran notoriedad pública, lo que le llevó a ser apodado como ‘el pequeño Nicolás del PP’.

El cántabro Jacobo Pombo en el Global Youth Leadership Forum (Juan Manuel Serrano Arce)

Posteriormente trabajó en el ámbito nacional, primero en la Fundación FAES, vinculada a José María Aznar, y luego en el Ayuntamiento de Madrid como asesor del PP. Paralelamente, asumió la dirección de Proyectos, Patrocinio e Internacionalización en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Desde al menos 2016 preside el Global Youth Leadership Forum (GYLF), un lobby internacional con sede en Santander, donde ha contado con respaldo institucional, incluyendo ayuda del Ayuntamiento y presencia de figuras como Alberto Núñez Feijóo, la Reina Letizia, Felipe VI y Ana Patricia Botín.

Su nombre se vinculo por primera vez con el de Koldo en febrero de 2024, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lo mencionó como un posible “intermediario” en la trama que investiga presuntas comisiones por la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

En ese auto, el magistrado indicaba que tanto Pombo como el exministro José Luis Ábalos podrían haber ejercido un papel en favor de la trama liderada por el exasesor socialista Koldo García y un informe de la UCO sostiene que “la observación de las comunicaciones y la actividad operativa” identifica a ambos como intermediarios.

Por el momento no se encuentra como imputado en ninguna de las ramas del ‘caso Koldo’, pero desde el PSOE ya han solicitado su comparecencia, junto a la de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, en la comisión de investigación del Senado.