Unos padres obligan a su hijo de 18 años a viajar a África para “reconectar con sus raíces” y él se lleva su PlayStation y se queja todo el tiempo: “Me obligaron a hacer algo que no quería”

Los viajes familiares son una manera de desconectar de la rutina y fortalecer los vínculos. Esto es una gran opción para poder disfrutar de una experiencia única, sin embargo, hay en ocasiones que puede resultar complicado que todo el mundo se sienta cómodo.

Muchas veces los que más se suelen quejar son los niños, algo con lo que los padres tienen que lidiar. Sin duda, uno de los tramos de edad más complicados para organizar este tipo de viajes es la adolescencia.

Precisamente esto es lo que han experimentado una pareja estadounidense que organizó un viaje junto a su hijo de 18 años para reconectar con sus raíces. Tanto los padres como el adolescente nacieron en África, motivo por el cual viajaron a este continente.

“Me obligaron a hacer algo que no quería”

El joven ha explicado la historia en la plataforma Reddit, en la que ha desarrollado los motivos por los que decidió llevarse su PlayStation al viaje. El adolescente le explicó a sus padres antes de que organizaran el itinerario que no quería viajar a un lugar tan lejano y estar más de dos semanas.

Este chico quería disfrutar de las vacaciones de otra manera. Compaginar los estudios con 30 horas semanales de trabajo es algo que te agota mentalmente. Sin embargo, sus peticiones fueron rechazadas sin prácticamente dar explicaciones.

“Me obligaron a hacer algo que no quería”, comenta en el foro. Esto le hizo sentir que sus padres no contaban con él para organizar el viaje. Además, explica que las circunstancias allí no han sido fáciles. La barrera del idioma le limitaba mucho y también sufrió un virus intestinal, por lo que jugar a la consola era su único entretenimiento real.

Pese a que el chico matizase que solo la usaba en los momentos en los que no tenía que hacer nada, las críticas no han tardado en llegar. Algunos usuarios han cuestionado su comportamiento, tildando su actuación de infantil.

“No sé si lo he hecho bien”

Después de un largo hilo en el que expone el problema, el joven es totalmente consciente de que su comportamiento ha sido cuestionable. “No sé si lo he hecho bien”, comenta en uno de los párrafos.

No todo han sido reproches para el adolescente. Algunos han entendido su punto y también han señalado a los padres, que no han intentado buscar un equilibrio entre lo que ellos querían y las necesidades del joven.

¿Por qué organizar las vacaciones familiares es un desafío?

Hacer una buena planificación es muy complicado, entre otras cosas porque los padres suelen ser los únicos responsables de la organización logística y financiera. Esto provoca que en muchas ocasiones no tengan tan en cuenta los gustos y las necesidades de los más pequeños.

Los jóvenes buscan independencia y experiencias emocionantes, lo que a menudo choca con el deseo de los padres de relajarse o tener un viaje más estructurado. Por eso es recomendable que se intente buscar un equilibrio entre los gustos de ambas partes.