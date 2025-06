Una uruguaya que vive en España cuenta qué es lo que hace felices a los españoles en verano: “Esto es tocar el cielo con las manos”

Una uruguaya que vive en España explica cuáles son las cosas que hacen felices a los españoles en verano (@emi_grando/TikTok)

La cultura en cada país es diversa, por lo que también cambian los miedos compartidos, las cuestiones que suelen provocar irritación o lo que despierta felicidad en la sociedad. Aunque cada persona es única y, por tanto, su personalidad contará con características particulares, las costumbres sociales con las que crece una persona moldean en gran medida este conjunto.

Así, es frecuente que en algunos países existan preocupaciones que en otros pasan por problemas nimios; que lo que en un lugar es normal en otro no esté socialmente bien visto, por lo que resulte reprochable, o que el conjunto poblacional encuentre cierto gusto en pequeños detalles que a veces resultan incomprensibles para quienes vienen de otros países con unas expectativas y experiencias diferentes.

Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que reside en Valencia, ha explicado recientemente en uno de los vídeos que publica en su cuenta de TikTok (@emi_grando) que en su tiempo viviendo en España ha observado que “los españoles son felices con cosas muy simples”. Así, existen algunos pequeños detalles con los que encuentran esta emoción positiva en verano, aunque sea de forma efímera.

“No necesitas grandes cosas”

La uruguaya destaca una costumbre española que marca la inauguración del verano y que en otros países no existe o es menos frecuente: “Ponerle hielo al café”. Cuando los rayos de sol comienzan a calentar la piel y los días se vuelven más largos, los españoles salen a las terrazas y cambian la manera en la que se toman una bebida que es perenne durante todo el año.

“Cuando llega el verano, los españoles empiezan a ponerle hielo a todo”, explica. Así, junto al café bien caliente, piden un vaso con hielo en el que poder verter el líquido de la taza humeante. “Vos no sabés la felicidad que se refleja en su rostro”.

Esta costumbre del “café del tiempo le pareció un poco extraña a Emiliana: “Yo pensé que me estaban hablando de que el café tenía temperatura ambiente y, cuando veo un vaso con hielo y un café, digo ‘esta señora se equivocó‘”. Después de verle la cara de ‘feliz cumpleaños’ a mi amiga española, dije ‘listo, esto es tocar el cielo con las manos’“.

Junto a esto, la uruguaya destaca la costumbre de “tener a mano cualquier objeto que permita abanicar”. Con el sofocante calor que se sufre en muchos puntos de España durante los meses de verano, cualquier utensilio que sirve para dar una mínima brisa de aire es una especie de salvación: “Yo he visto abanicarse con cualquier cosa, como teléfonos, carteras, calculadoras... Habitualmente están preparados y tienen abanico, pero, si no, no te preocupes. Así que, si tienes a mano las escrituras de la casa, también dale porque sirve.

Además, la cultura de bares y terrazas que mueve a los españoles también es uno de los pilares que vertebran la lista elaborada por Emiliana: “No hay cosa que haga más feliz a un español en su vida que tomar cerveza fría en una terraza en la que corra el airecito en verano”, explica la uruguaya. “No necesitas grandes cosas, cosas que tengan opulencia. Y mira que cuando arrancan es una tras de la otra. Hay que saber seguirles el ritmo porque ellos están como una esfinge”.

Las palabras de la joven han provocado la aprobación de muchos españoles en los comentarios, que señalan que son precisamente estos pequeños detalles los que generan una gran sensación de felicidad en verano: “Pues imagínate si vas a echarte un cafecito con hielo a media mañana, después unas cañas bien fresquitas y tienes la carta del bar para abanicarte. La santísima Trinidad”, dice un usuario de TikTok.