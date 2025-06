Plex se sincera y habla de las dificultades de ser famoso: “Hay momentos en los que los pasas mal y la gente no lo entiende”

Plex en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El conocido creador de contenido y rostro destacado de YouTube, Plex, ha acudido como invitado a El Hormiguero, la noche de este jueves 19 de junio. El joven de 22 años se ha presentado en el formato conducido por Pablo Motos en Antena 3 para hablar sobre su tercera vuelta al mundo, en la que recorre junto a amigos distintos países.

El de Requena ha dado inicio a la entrevista recordando el momento en el que la pareja de Aitana pasó 48 horas enterrado en un ataúd, un desafío que llevó a cabo en el espacio de las hormigas Trancas y Barrancas. “Lo viví, pero fue poco en realidad. Visto desde fuera no parece para tanto. Lo peor fue cuando no sabía cuánto tiempo quedaba para salir, se hacía interminable. Para mí, lo más difícil fue no saber cuándo me sacarían de ahí”, ha reflexionado.

“Al salir, lo primero que pensé fue si olía bien. Me gustan los olores, y por curiosidad quería comprobar si algo había cambiado”, ha manifestado, entre risas, revelando que esta fue su principal preocupación tras cumplir el reto. Ya entrados en el tema de sus viajes, Plex ha hablado sobre cómo ha cambiado su perspectiva desde su primera hasta su tercera vuelta al mundo.

Pablo Motos y Plex en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Las diferencias están en nosotros mismos. Vamos creciendo y viendo el mundo de otra manera. Las tres han sido distintas, pero el mundo sigue igual”, ha afirmado. El joven ha manifestado que, aunque ha visitado nuevos destinos, algunos lugares repetidos le brindaron experiencias diferentes. Sobre sus preferidos, ha mencionado a Vietnam: “Es como si fuera la Tailandia de hace 20 o 30 años, ya que ahora Tailandia está más masificada”.

Entre el sinfín de anécdotas que guarda de sus viajes, el invitado ha destacado un incidente ocurrido en Singapur. “Me quedé sin espacio en el pasaporte porque ya no cabían más sellos, y justo fue en Nochebuena. Sin embargo, logré regresar a España. En toda mi vida viajando, he gastado un pasaporte y medio”, ha expresado. Plex también ha compartido su singular experiencia en Japón. “Alquilamos una moto de agua que supuestamente no podía volcarse, pero se volcó sola. El dueño quería que pagásemos más de mil euros y amenazó con matarnos, pero finalmente Myke Towers le convenció y no pagamos nada”.

Aitana y Plex (YouTube)

Los estragos de la fama

Cuando se le ha preguntado sobre las bromas entre amigos durante los viajes, Plex ha contestado de manera irónica. “A mí no me las hacen porque, si no, los dejo en cualquier país”, ha afirmado, agregando que no suelen gastar bromas en su contra. En cuanto a los aspectos que menos disfruta de viajar, ha mencionado a los aeropuertos y los controles de seguridad: “El control de pasaportes, billetes, todo eso me resulta tedioso”.

Otros de los temas que ha tocado Pablo Motos ha sido la presencia paparazzis fuera de su casa. Sobre ello, Plex ha comentado que “últimamente no los he estado viendo, pero me dan pena. Ni siquiera ellos quieren estar ahí, con este calor, en la calle arriba de mi casa”. Además ha reflexionado sobre el peso que supone la fama. “Estoy agradecido con mi trabajo, es un privilegio, pero hay momentos en los que los pasas mal y la gente no lo entiende”, ha afirmado, mostrando las luces y sombras de una profesión cada vez más visibles en el panorama mediático. Respecto a su forma de desconectar durante sus vacaciones, ha afirmado que “estar en casa ya me da tranquilidad. Disfrutar de cosas sencillas, como mirar la lluvia caer, me hace feliz, como hice el otro día”.