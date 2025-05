Uxue López, ex de Plex, rompe el silencio sobre la relación del influencer y Aitana: “Me dijo: ‘Me he liado con otra. Haz tu vida’”

Uxue López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @uxue.lopezz)

Hasta ahora, era un misterio envuelto en rumores y pistas en redes sociales. Pero esta semana, Uxue López, influencer y exnovia de Plex, ha decidido contar su verdad sobre el fin de su relación de cuatro años con Daniel Alonso, nombre real del youtuber. Y, como muchos esperaban, no ha dudado en señalar a Aitana como la causante.

La joven ha roto su silencio en una entrevista con el programa TardeAR, donde ha relatado cómo recibió la noticia que puso punto final a su historia de amor. “Me dijo: ‘Uxue, me he liado con otra. Haz tu vida’”, ha confesado la joven sin rodeos. Esa “otra” no era otra que la cantante Aitana. Según ha explicado, su ya exnovio no le dio la oportunidad de hablar cara a cara ni de cerrar el capítulo de forma personal. Según su versión, solo hubo una llamada que lo cambió todo.

Una relación con planes e ilusiones truncadas

La pareja llevaba apenas unos meses conviviendo juntos, desde octubre. Y aunque Uxue ha admitido que su relación tuvo altibajos, tenían proyectos en común: compartían casa, una perrita que ahora está bajo su cuidado, y hasta tres tatuajes que ella se hizo en honor a Plex. “He amado con toda mi alma”, ha afirmado, añadiendo que tras la ruptura se ha cambiado de número de teléfono para no seguir viendo mensajes que le hacían revivir lo que ahora considera una historia basada en falsas promesas. “He estado viviendo en una mentira, en un cuento de hadas”, ha sentenciado.

Aitana y Plex. (Europa Press)

Y mientras que Uxue procesaba la ruptura, las pistas del acercamiento entre Plex y Aitana se multiplicaban en las redes y en sus movimientos públicos. Después de que fueran captados juntos en Japón, donde grabaron juntos en una tienda, se les vio viajando a Punta Cana, además de compartiendo hotel en Nueva York. Finalmente, fue el podcast En todas las salsas el que confirmó lo que ya muchos sospechaban: “Están juntos (...), no se esconden”.

Plex y Aitana: un nuevo capítulo abierto

Admás, cabe recordar que Plex fue preguntado hace poco sobre su situación sentimental en un directo y, sin mencionar nombres, contestó con un escueto “algo hay”, dejando la puerta abierta a interpretaciones. Además, lanzó un comentario que llamó la atención: “No me gustan altas”, una frase que muchos interpretaron como una referencia indirecta a la estatura de Aitana.

Por su parte, Aitana tampoco ha aclarado públicamente su relación con Plex. En su último directo, evitó responder directamente a las preguntas sobre el youtuber, riendo y soltando un “vaya preguntitas... cómo sois, eh”, dijo sin negar ni confirmar nada.

Adelanto de 'Sentimiento natural', de Aitana y Myke Towers. (@Aitanax/X)

A esta mezcla de confesiones y declaraciones se suma el reciente lanzamiento de su canción 6 de febrero, que muchos interpretan como una confesión sobre su ruptura con Sebastián Yatra.

En el programa de Telecinco, Uxue quiso sentenciar su relación y dinamitar cualquier puente de cara a una posible reconciliación. “Plex me ha dicho que está saliendo con Aitana, pero que no sabe cuánto tiempo van a durar. Me dejó la puerta abierta", contó la influencer, que reconoció que pese a todo sigue enamorada de él.