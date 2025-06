‘Supervivientes 2025’ termina con cifras históricas y Borja González habla de la dificultad del ‘reality’: “Es más duro de lo que parece en televisión”

El ganador, los finalistas y los presentadores de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

“Hoy es un día de celebración y agradecimiento porque lo que hemos conseguido esta temporada es algo francamente difícil de alcanzar”. Con estas palabras, Alberto Carullo, director general de Contenidos de Mediaset España, pone punto y final a Supervivientes 2025, que ha tenido como ganador a Borja González.

Menos de 24 horas después de la gran final, Mediaset ha llevado a cabo una rueda de prensa ante diferentes medios, entre ellos, Infobae España, para hacer un balance de la temporada. En dicha cita han estado presente los tres de los cuatro presentadores del formato, Carlos Sobera, Laura Madrueño y Sandra Barneda. Y es que Jorge Javier Vázquez se ausentó tras llevarse a cabo el tradicional posado en familia.

El vencedor de la edición, Borja González y los tres finalistas, Álvaro Muñoz Escassi, José Carlos Montoya y Anita Williams, también han sido protagonistas de este momento. Lo primero que deja claro Carullo es que Supervivientes 2025 ha superado las cifras de audiencias esperadas. Y es que hay que remontarse a cuatro años atrás para encontrar datos superiores. “Es algo realmente extraordinario. En una televisión que evoluciona, mantener esa posición es algo realmente inesperado”, afirma.

Montoya, Borja González, Anita Williams y Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

“Casi 25 millones de espectadores han conectado, al menos por un minuto, con este programa. El formato ha tenido una media de 21,7% de audiencia en sus galas principales, convirtiéndose en el mejor share desde 2021. Además, ha liderado su franja de emisión en el 100% de sus entregas", sostiene Carullo, quien agradece el “trabajo extraordinario” del equipo, la productora y los concursantes.

“No nos dan ni comida, ni nada

"Quien no ha estado en los Cayos no sabe lo que significa producir, realizar y dirigir este programa, que es el más difícil de la televisión (...) Este año hemos trabajado de una forma increíble y en unas condiciones más salvajes que nunca“, asegura Laura Madrueño, quien presenta el concurso de supervivencia desde Honduras y conoce de primera mano las dificultades a la que se someten los participantes.

Las palabras de la presentadora han servido de inspiración para Carlos Sobera y Sandra Barneda, encargados de conducir Tierra de Nadie los martes y los domingos, respectivamente. “El año que viene voy a pedir que me dejéis ir a la isla, no a participar, sino a pasar cinco días y así ser más empático con los concursantes. Cada vez valoro más lo mal que lo pasan“, expresa el conductor de First Dates. Por su parte, la presentadora de La isla de las tentaciones detalla que “espero haberles animado y no haberles fastidiado”, pues a ella le ha tocado ser dura durante los debates dominicales de Conexión Honduras.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Juanra Gonzalo, productor del reality, también ha hecho hincapié en esta realidad: “Ha sido una edición exitosa gracias al espectacular casting y a los finalistas que se han dejado la piel en unas condiciones realmente duras. Tu ves por la tele pero nunca te haces idea de lo realmente duro que es estar en Supervivientes 2025. Es mucho más difícil de lo que se puede apreciar y de lo que podemos mostrar".

Y nadie mejor que los propios concursantes para hablar de las condiciones del programa. Borja González ha negado cualquier tipo de manipulación por parte de la organización en las pruebas y en las condiciones a las que están sometidos. “Es todo más duro de lo que parece por televisión. No hay trampa ni cartón. No nos dan comida ni nada. Ojalá nos la dieran”, afirma el valenciano, quien se ha llevado el premio de 200.000 mil euros tras coronarse como vencedor de Supervivientes 2025. Las palabras del que fuera concursante de La isla de las tentaciones, espacio al que acudió con Ana Solma, han sido confirmadas por los tres finalistas, quienes sostienen que “no vivimos bien. Estábamos deseando todos que terminara”.