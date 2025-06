Borja González se corona como ganador de ‘Supervivientes 2025′ tras un reñido duelo con Escassi

Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

¡Supervivientes 2025 ya tiene ganador! Fue el pasado mes de marzo cuando los concursantes saltaron del helicóptero para comenzar su aventura en Cayos Cochinos. Han pasado 104 días desde entonces y, la noche de este martes, 17 de junio, el espacio de supervivencia presentado por Laura Madrueño ha conocido al vencedor de esta edición.

Anita Williams, Montoya, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi fueron los cuatro finalistas de la temporada. Cada uno ha llegado a la gran final de Supervivientes 2025 por decisión directa del público, lo que añadió aún más intensidad a la competencia por el premio de 200.000 euros reservado para el ganador.

Después de dar la bienvenida a los cuatro concursantes que afrontaban la recta final del programa, Laura Madrueño y Jorge Javier Vázquez comunicaron que el público ha decidido que la cuarta clasificada de la gala final fuese Anita Williams. “Estoy muy contenta y muy orgullosa”, manifestó la participante, mostrando una gran sonrisa. Y es que el hecho de estar en la gran final ya es una victoria para ella.

Borja González, Anita Williams y Montoya, finalistas de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Tras la despedida de Anita, ha tenido lugar el tradicional “juego de la pirámide”, que se saldó con la eliminación de Montoya. Con su salida, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi quedaron cara a cara en la última gran prueba física, en la que el agua se convirtió en un obstáculo decisivo. Escassi mostró una capacidad física destacada y su victoria en este duelo le llevó a la emoción, rompiendo en llanto ante las cámaras. Y es que no dudó en homenajear a su madre, a quien atribuyó la fuerza que le permitió llegar tan lejos en la competencia. “Ella era sobrenatural, muriéndose era capaz de todo, no sabes la fuerza que tenía”, declaró entre lágrimas. Desde el plató, Sheila Casas no ocultó el orgullo por su pareja. “Es tan mono, tan tierno”, afirmó visiblemente emocionada, poco antes de recibirlo junto al resto de familiares y amigos.

Con Montoya fuera de la competencia, la decisión final quedó en manos de la audiencia, que tuvo que elegir entre Borja González y Álvaro Muñoz Escassi. Ambos concursantes recibieron el apoyo de los asistentes y del público, presentando un perfil muy sólido a nivel físico y humano tras más de tres meses de convivencia extrema y trabajo en equipo. Borja se mantuvo junto a uno de sus mayores aliados hasta el último momento, estableciendo una relación de camaradería que se consolidó a lo largo de toda la edición.

Borja González y Álvaro Muñoz Escassi junto a Jorge Javier Vázquez (Mediaset)

Instantes después del anuncio final, la emoción se apoderó del plató. Borja González fue proclamado ganador tras recibir la mayoría de los votos del público, coronándose así como el gran vencedor de Supervivientes 2025. Este triunfo puso el broche de oro a una de las galas más vibrantes y emotivas del programa, con imágenes que quedarán grabadas en la memoria de los seguidores del reality.

En paralelo, uno de los momentos más celebrados de la noche lo protagonizaron Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Ambos sellaron su historia de amor con un beso ante las cámaras, gesto que Sheila acompañó con una declaración contundente: “Yo le amo”, manifestó cuando Jorge Javier le preguntó por sus sentimientos.