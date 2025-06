Una colombiana que lleva cuatro años viviendo en España lanza un mensaje a los latinos que quieran mudarse: “No creas que por hablar español vas a entender a los españoles”

Una colombiana que vive en España habla sobre las diferencias en el idioma español en cada país (@lau.vargas64/TikTok)

El español es lengua oficial en más de veinte países, entre los que se encuentran México, Costa Rica, Colombia, Guinea Ecuatorial o Cuba. Pese a que el idioma sea común a todos ellos, demostrando la importancia del español en todo el mundo, en cada país existen diferencias en el vocabulario, los acentos y las expresiones características.

Esto provoca que los hablantes de una misma lengua no siempre se entiendan cuando hablan, ya que se utilizan palabras que en algunos países son ampliamente empleadas, pero que en otros su significado es desconocido por completo. Esta es una de las advertencias que Laura Vargas (@lau.vargas64 en TikTok), una mujer colombiana que reside en España desde hace cuatro años, lanza a aquellas personas que estén pensando en tomar la misma decisión que ella: “Si tú crees que vas a llegar a España y vas a entender el mismo español que manejas en tu país, estás equivocadísimo”.

Los choques culturales no solamente se producen por cuestiones relacionadas con las costumbres socioculturales de un país: el idioma también tiene un peso importante en este fenómeno, pese a que en ocasiones los hablantes compartan una misma lengua. Los miles de kilómetros que distancian geográficamente unas naciones de otras provocan, a su vez, un cierto distanciamiento lingüístico.

“Me tengo que poner subtítulos”

Laura explica que ha empezado a ver uno de los últimos éxitos españoles de Netflix, La viuda negra, un true crime que narra el asesinato de Antonio Navarro a manos de su esposa María Jesús Moreno, ‘Maje’, y el amante de esta Salvador Rodrigo, interpretados por Ivana Baquero y Tristán Ulloa en la película. Pese a que es colombiana y lleva viviendo en España cuatro años, Laura destaca que ha tenido que poner subtítulos para entender los diálogos: “A veces hablan muy rápido”, señala, incidiendo en que esta característica no solamente se cumple con “los andaluces”, cuyo ritmo al hablar suele ser generalmente más veloz.

La colombiana explica que esta cuestión le sorprende sobremanera, especialmente porque ella es de Santa Marta, donde también se habla muy rápido y cuentan con expresiones caribeñas que muchas veces no son entendidas por otros hispanohablantes: “Amigo, tú vas a tener que adaptar bien tu oído, aprender bien las expresiones y la forma en que ellos dicen las palabras. Es una vaina que me da risa, que yo misma me tenga que poner subtítulos en español para verme una película en español”, dice divertida, siendo consciente de que las diferencias lingüísticas también afectan a los hablantes de un mismo idioma.

Varios usuarios de TikTok han comentado en la publicación de la colombiana dándole la razón sobre su opinión de que los españoles hablan demasiado rápido: “Muchas veces ni entre nosotros nos entendemos”. Además, muchos otros destacan que a la inversa también ocurre: “Cuando vi la serie Narcos yo también me tuve que poner subtítulos”, señala un usuario con respecto a la producción colombiana que hace algunos años también fue un éxito en la plataforma de Netflix.

Al igual que ocurre entre Colombia y España, el resto de los países hispanohablantes cuentan con variedades diatópicas diferenciadas, que son los comúnmente conocidos como geolectos o dialectos. De esta manera, aunque una misma lengua una todos ellos, generando una red que rodea todo el mundo, las estructuras, el vocabulario y los acentos aportan una amplia riqueza a un idioma con mucha historia.