Una chilena que vive en España dice cuál es la expresión que le ha costado dos años entender: “No me importa”

Una chilena que vive en España explica la expresión que no entendía tras dos años en el país (@themaiteway/TikTok)

Cuando una persona se marcha a vivir a otro país, son muchas las cuestiones a las que debe adaptarse. Sin embargo, esto no solamente implica un cambio en aspectos como la cultura, las tradiciones y la forma en la que se relaciona la sociedad: el idioma también es un tema importante que debe tenerse muy en cuenta.

Incluso entre países en los que se habla la misma lengua existen diferencias. La manera de expresarse en uno u otro sitio puede variar: palabras que tienen otro significado; expresiones populares que se utilizan frecuentemente en un lugar, pero no en el otro; formas de construir las oraciones...

Por este motivo, aunque las culturas no sean especialmente divergentes, muchas personas que se marchan a vivir fuera de sus fronteras se encuentran con choques culturales. Esto se produce como consecuencia de tomar conciencia de las diferencias que hay entre el lugar de origen y el nuevo destino, ya sea en cuanto a costumbres, vocabulario u cualquier otra cuestión en la que se necesite un cierto proceso de adaptación.

Sobre esta cuestión ha hablado Maite Leturia, una mujer chilena que desde hace dos años reside en España. Pese al largo periodo de tiempo que lleva en este país, destaca en uno de los últimos vídeos subido a su cuenta de TikTok (@themaiteway) que es ahora cuando ha empezado a entender el significado de una expresión que en España se utiliza con bastante frecuencia en ciertos contextos y que tiene un sentido que ella desconocía.

“Me ha llevado dos años entenderlo”

“Hay una frase española que a mí me ha llevado dos años entender”, explica Maite, haciendo referencia a que, pese a que ya lleva bastante tiempo fuera de su país natal, todavía continúa descubriendo cosas nuevas del lugar en el que ahora reside. La mujer chilena se refiere a la oración “A mí no me importa”: “Por supuesto, no tiene nada que ver con que no te importe algo”.

Maite explica que en ciertas circunstancias, esta expresión se utiliza “para decir que tú quieres algo”: “Por ejemplo, estás repartiendo unas galletas y dices ‘¿Alguien quiere galletas?’; y alguien responde ‘A mí no me importa’“.

Dos personas conversando (Freepik)

Esta fórmula, que también puede expresarse con el condicional “A mí no me importaría”, no se refiere a que “le da lo mismo”, sino a que sí está dispuesto a comerse una galleta si se la ofrecen. De esta manera, precisamente está indicando que sí que quiere una, un significado que en un primer momento podría ser discordante con respecto a la negativa de la expresión, que podría entenderse como que realmente no la desea.

Esto puede ocurrir en otros contextos en los que un interlocutor pregunta por alguna petición (por ejemplo, si alguien puede servir café) o un plan (si se quiere ir a un restaurante). Ese “a mí no me importa” en el primer caso significaría que no le supone ninguna molestia y que puede hacerlo él; en el segundo caso, que sí que le parece bien la idea propuesta o que le da igual ir a ese sitio o a otro concreto, ya que no tiene una preferencia.

Pero Maite destaca que es principalmente con un ofrecimiento cuando encontraba la dificultad de la utilización de esta expresión, un ejemplo de que, aunque el idioma sea el mismo, son muchas las expresiones y palabras que pueden variar de un país a otro o incluso, dentro de un mismo estado, de una región a otra.