Kate Middleton hace saltar las alarmas tras cancelar ‘in extremis’ su esperada aparición en Ascot: los motivos de su ausencia

El príncipe Guillermo y Catalina, princesa de Gales, son fotografiados durante la procesión real antes de las carreras de Ascot, 2023. (REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo).

Una inesperada confusión informativa ha sacudido este miércoles los pasillos de las redacciones de la prensa británica. Apenas unos minutos después de que el Palacio de Buckingham anunciara con entusiasmo la asistencia de los príncipes de Gales al prestigioso evento hípico de Ascot, se produjo un repentino cambio de planes que dejó perplejos a periodistas y seguidores de la familia real. La gran protagonista del enredo fue Kate Middleton, cuya esperada reaparición en público finalmente no se ha producido.

Todo comenzó cuando, como es costumbre, el equipo de comunicación de la casa real británica publicaba el listado de miembros de la realeza y figuras aristocráticas que formarían parte del desfile en carruajes durante la jornada. Entre los nombres figuraban el príncipe Guillermo y su esposa, lo que generó un gran entusiasmo en redes sociales y medios de comunicación. Su presencia era especialmente esperada tras su vuelta a la agenda real después una prolongada ausencia el pasado 2024 por su tratamiento oncológico.

Catalina, princesa de Gales, es fotografiada en el hipódromo (REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo).

Sin embargo, poco más tarde, la información era corregida con rapidez. La princesa de Gales no estaría en Ascot este miércoles, y sería el hijo de Carlos III quien acudiría en solitario. Desde Buckingham, se apresuraron a minimizar el revuelo, aunque la preocupación por el estado de salud de Kate ha vuelto a tomar protagonismo.

El error, aún sin una explicación oficial clara, activó las alarmas de los corresponsales reales, quienes salieron inmediatamente a aclarar la situación. Matt Wilkinson, de The Sun, publicó en sus redes que se trataba de “una pequeña rectificación” por parte de Ascot. “A pesar del anuncio de Royal Ascot, la princesa de Gales no asistirá hoy. Se entiende que está ‘decepcionada’ por no poder ir, pero ‘tiene que encontrar el equilibrio adecuado’ en su regreso a sus funciones a tiempo completo”, confirmó.

Además, por otro lado, Chris Ship, periodista especializado de ITV News, señalaba que se trata de una decisión tomada en el último momento: “La princesa habría decidido, en el último minuto, no acudir hoy”. Y afirmó: “Se entiende que ha decidido encontrar el equilibrio adecuado mientras retoma sus compromisos públicos”.

El comunicado de Kate Middleton anunciando que tiene cáncer (@KensingtonRoyal)

La princesa de Gales vuelve a la carga

La confusión no hizo más que subrayar el delicado momento que atraviesa Middleton. Aunque su estado general ha mejorado y ha retomado gradualmente sus compromisos públicos, aún no ha vuelto a su agenda a tiempo completo. Así, y pese a la ilusión generada por su supuesta asistencia a Ascot, la princesa habría decidido tomarse una pausa para seguir enfocándose en su recuperación.

La mujer del príncipe Guillermo ha ido retomando la presencia pública a lo largo de los meses y, de hecho, se veía sometida a una semana bastante ajetreada. El desfile Trooping the Colour del pasado sábado y su participación en el Día de la Jarretera este lunes, habían sido interpretadas como señales claras de una recuperación sólida. En ambas ocasiones, la princesa mostró un semblante sereno y una actitud cercana, reafirmando su rol central en la monarquía. Sin embargo, estos compromisos, de gran visibilidad mediática, también implican un notable desgaste físico y emocional.

Las princesas Catalina de Gales y Carlota de Gran Bretaña viajan en un carruaje como parte del desfile "Trooping the Colour" en honor al rey Carlos de Gran Bretaña en su cumpleaños oficial en Londres, Gran Bretaña, el 14 de junio de 2025. (REUTERS/Toby Melville).

La última vez que asistió a Ascot fue en 2023, cuando deslumbró con un vestido rojo firmado por Alexander McQueen y un tocado de Philip Treacy. Su ausencia en 2024, aunque decepcionante para muchos, fue entendida como parte de un proceso que requiere paciencia y mesura. Por ahora, no se descarta que la princesa pueda aparecer en alguna de las jornadas restantes del evento, pero lo cierto es que cada aparición suya es hoy más valorada que nunca.