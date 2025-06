Dimite el número 2 del PSOE de Navarra tras revelar que su pareja trabajó en la empresa vinculada a Santos Cerdán en el ‘caso Koldo’

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ofrece una rueda de prensa tras la presentación de la moción de censura a la alcaldesa de Pamplona, a 13 de diciembre de 2023, en Pamplona, Navarra (España). (Eduardo Sanz - Europa Press)

La crisis interna que atraviesa el PSOE tras el demoledor informe de la UCO, publicado el pasado jueves, ha salpicado a Navarra y ha hecho dimitir al número dos de María Chivite. Ramón Alzórriz, hasta hoy vicesecretario general del partido y portavoz en el Parlamento de Navarra, ha anunciado su renuncia a ambos cargos cerca de las 20 horas de esta tarde, en una rueda de prensa convocada de manera urgente en la sede del partido en el Paseo de Sarasate, como han confirmado medios locales.

El motivo, como ha confirmado el socialista, se habría debido a que la dirigente María Chivite desconocía que la pareja de Alzórriz trabajó durante tres años en Servinabar, empresa dedicada al sector obrero y que en 2024 el Gobierno de Navarra anunció la adjudicación de las obras para duplicar el túnel de Belate. La UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Acciona, Osés Construcciones y Servinabar se llevó el contrato por 76 millones. “Mi pareja trabajó en Servinabar desde 2021 hasta 2024, una información que la presidenta no conocía. Ella ha trabajado en la empresa como una más y nunca ha visto nada extraño. Yo no tengo nada que ver con la empresa, más allá de que conozco al dueño Antxon Alonso”, ha relatado el ya ex vicesecretario general del PSN-PSOE. Este miércoles se ha conocido que la UCO apunta que Cerdán era propietario del 45% de Servinabar.

Ante la pérdida de confianza por parte de la dirigente socialista, Alzórriz ha decidido presentar su dimisión.

