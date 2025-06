Los jóvenes podrán solicitar a partir del 30 de junio las ayudas de Cataluña destinadas a pagar la entrada de una vivienda

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya.

Los préstamos de la Generalitat de Catalunya dirigidos a jóvenes para que puedan pagar la entrada de su primera vivienda se podrán solicitar a partir del 30 de junio en la web del Institut Català de Finances (ICF) y cubrirán hasta el 20% del valor del inmueble, con un tope de 50.000 euros. Según ha explicado este martes en rueda de prensa la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, tras una reunión con los bancos.

Estas ayudas se incluyen en el plan del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, para solucionar el problema de acceso a la vivienda, presentado en octubre con una dotación total de 4.400 millones de euros hasta 2030. Illa anunció este lunes que la línea de préstamos empezaría a caminar durante esta semana y que se destinarían 500 millones de euros en cinco años, unos 100 millones al año.

Las ayudas para la compra de vivienda no se deberán devolver hasta que la hipoteca esté pagada, aunque si se quiere se podrán abonar antes, y cubrirán el 20% del inmueble al 0% de interés, por lo que Romero ha detallado que los jóvenes se podrían ahorrar hasta 50.000 euros en intereses.

El 80% restante lo aportarán las entidades bancarias adheridas a ‘Préstecs Emancipació’, que son Arquia, Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, CaixaBank e imagin, Caixa Enginyers, Caixa Guissona y Laboral Kutxa, mientras que se trabaja para incorporar a Banco Santander antes de que se abra la línea. En tanto que los beneficiados deberán hacer frente a los impuestos de la compra de la vivienda, que representan aproximadamente el 10% del precio.

Destinatarios

Los solicitantes de estos préstamos deberán estar empadronados en Catalunya y tener entre 18 y 35 años (ambos incluidos), y deberá ser su primera vivienda en propiedad, para convertirla en su residencia habitual.

Los ingresos brutos anuales de las personas que vivirán en el piso, incluyendo menores y personas que no soliciten los préstamos, no podrán superar el indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) multiplicado por 6,5. Por ejemplo, en caso de ser un único comprador no se podrán superar los 80.963 euros, y en el caso de ser dos, los 83.467 euros, por lo que Paneque ha celebrado que la medida llegará a un amplio número de personas.

Los préstamos podrían beneficiar a unos 2.000 jóvenes al año, y los inmuebles comprados mediante este programa pasarán a ser de protección oficial para siempre, y el precio también estará topado.

Durante los tres primeros años de la compra no se podrá alquilar la vivienda, y después solo se podrá hacer con la autorización de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), que durará cinco años, y con un precio que no puede superar el 80% del índice de referencia.

Silvia Paneque ha defendido que la medida permitirá a los jóvenes que no pueden ahorrar comprar una nueva vivienda, y Romero ha asegurado que se trata de un programa “pionero” que refuerza la colaboración público-privada.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que en febrero se llevará para su aprobación al Consejo de Ministros dos líneas de ayuda con el ICO: la línea de avales del 20% a jóvenes y familias con menores a su cargo para pagar la entrada a la compra de una vivienda y la línea de préstamos ICO de 4.000 millones de euros para la promoción público-privadas de vivienda asequible. (Fuente: Congreso)

Cómo se piden las ayudas

Los jóvenes interesados deberán hacer la solicitud electrónicamente al Institut Català de Finances después de haber encontrado la vivienda deseada, que podrá ser de nueva construcción o de segunda mano.

Si el ICF aprueba la solicitud, deberán contactar con alguna de las entidades bancarias adheridas al convenio para pedir la hipoteca, que tendrá un plazo máximo de amortización de 30 años y las condiciones acordadas entre la entidad y el cliente. Una vez pagada la hipoteca, los jóvenes tendrán cinco años para devolver el préstamo.

Avales ICO para jóvenes y familias

Los préstamos concedidos por la Generalitat de Catalunya tienen el mismo objetivo que los avales ICO aprobados por el Gobierno que están dirigidos a las familias con menores a su cargo y a los jóvenes de hasta 35 años que quieren comprar su primera vivienda y no tienen el ahorro suficiente para dar la entrada exigida por los bancos.

Con estos avales, el importe del préstamo hipotecario concedido por la entidad financiera permite el 100% de la financiación de la vivienda y pueda llegar a igualar el valor de tasación o el precio de adquisición -el de menor importe- siempre que se cumplan las condiciones exigidas. Para ello, el aval podrá cubrir hasta el 20% del préstamo, llegando hasta el 25% en aquellos casos en los que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior. Con estas ayudas el Ministerio de Vivienda estima promover la compra de hasta 50.000 inmuebles.

El aval es gratuito para los compradores del piso y para las entidades financieras, y estas se encargarán del estudio y análisis de las operaciones. El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales, dotada con 2.500 millones de euros, finalizará el 31 de diciembre de 2025, no obstante existe la posibilidad de ampliarlo hasta 2027.

Condiciones

Los avales están dirigidos a personas físicas mayores de edad, con residencia legal en España al menos durante dos años antes de la solicitud del préstamo, que quieran comprar su primera vivienda, habitual y permanente. Los jóvenes que lo pidan no podrán tener más de 35 años en la fecha de formalización de la hipoteca. En el caso de familias con menores a cargo, no se aplica este límite de edad.

Los solicitantes no deben superar unos ingresos de 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM) y si la vivienda es adquirida por dos personas, los ingresos no podrán rebasar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.