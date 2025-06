El Seprona visita la finca de un hombre que pidió permiso para una balsa de riego y descubre una piscina: “Es normal que te rías, yo también”

Imgaénes de 'Seprona en acción', en DMAX.

La imagen deja poco lugar a la duda, pero el hombre lo intentó. Todo parte de la petición de un particular al ayuntamiento para construir una balsa de riego en su finca. Se trata de una infraestructura destinada a almacenar agua, generalmente de lluvia, pozos o canales, para garantizar el suministro a cultivos en lugares donde el acceso es irregular o ante períodos de sequía, cada vez más recurrentes.

El Seprona, Servicio de Protección de la Naturaleza, es una unidad especializada de la Guardia Civil que vela por la conservación del medio ambiente y los recursos. En este sentido, es su obligación corroborar que licencias como la concedida para la balsa de riego se emplean convenientemente: que ha sido instalada y se usa tal como contempla la normativa.

Así que los agentes, pasado el tiempo, acuden a la finca a hacer su trabajo. Si todo se ha hecho correctamente, no habrá problema. Acceden, inspeccionan la parcela y parecen tener bastante claro lo que están viendo. Seguramente, lo que no esperan es la conversación con el propietario, propia de un sketch de humor de no tratarse de una manifiesta irregularidad.

“¿Una balsa tiene escaleras?"

La conversación fue así:

Agente: Yo veo una piscina. Los materiales de construcción son de una piscina. (Se ríe el propietario) Te ríes, es normal que te rías, yo también. Lo que el ayuntamiento nos traslada es la autorización que hay, que es para construir una balsa de riego. Entonces, una cosa es una balsa de riego y otra, una piscina. La piscina entendemos que no tiene cabida.

Propietario: Eso hace las funciones de balsa, ¿eh?

Agente: ¿Una balsa de riesgo tiene escaleras para subir y bajar?

Propietario: Para limpiarla.

Agente: ¿Y los respiraderos estos de aquí arriba de qué son? Porque esto es del sistema de depuración.

Propietario: Para vaciar.

Agente: Ah, para vaciar.

Propietario: Si no hay una bomba que chupa y tira para abajo...

Agente: Yo es la primera balsa de riego que veo con estos sistemas, idénticos a los de una piscina.

Propietario: Sí.

La cara del miembro del Seprona es de estupor y asiste a las imaginativas o más bien torpes respuestas con media sonrisa. Palabra por palabra, le va desmontando hasta el ‘sí’ final, cuando el infractor se ha quedado ya sin argumentos. La multa dependerá de varios factores, partiendo de la comunidad en la que se ubique. Probablemente, el mínimo es que restituya el terreno, es decir que retire la piscina ilegal. O pague una buena suma.

Un vehículo del Seprona. (Europa Press)

“A eso se dedica la Guardia Civil”

Si conocemos este intercambio es porque se trata de un extracto del programa Seprona en acción, que emite DMAX, y del que se ha hecho eco Jara y Sedal. Suma ya seis temporadas y en cada episodio, de 21 minutos, se conoce el día a día de este cuerpo en sus intervenciones por todo el territorio español, mostrando operativos contra delitos medioambientales y la protección de los entornos.

En el avance del episodio, lanzado por la red social Instagram, se leen sin embargo comentarios contrarios al cuerpo: “Ya me daría vergüenza ser guardia civil para esto”, dice uno, con cerca de 400 ‘me gusta’. “A eso se dedica la Guardia Civil. Qué vergüenza”, dice otro. Uno más: “España está tan bien que nuestra única preocupación es joder piscinas privadas en parcelas privadas”.

Más allá de las opiniones, la infracción es palmaria y forma parte del Seprona destapar estos casos. Pero por estas opiniones, Seprona en acción se encarga también o sobre todo de una labor divulgativa sobre la importancia de preservar los recursos. No es otra cosa que el cumplimiento de las normas en los entornos naturales, donde por el bien de todos no reina la ley de la selva.