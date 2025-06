Una colombiana en España lanza un mensaje a los que buscan trabajo en el extranjero: “Estamos muy acostumbrados a la queja”

Una colombiana que vive en España habla de la dificultad que implica encontrar el trabajo que se desea nada más llegar a un país nuevo (@unapaisaenespana/TikTok)

Antes de irse a vivir al extranjero, la persona que toma la decisión de asentarse fuera de sus fronteras conocidas debe tener en cuenta una gran lista de cuestiones. En primer lugar, de qué manera puede ganarse la vida en el nuevo país en el que se asiente.

Este no es el único aspecto destacable en este sentido: mudarse al extranjero puede implicar una serie de choques culturales cuando el recién llegado descubre que su país de origen difiere en muchas cuestiones de al que se ha ido a vivir. A esto hay que sumarle las dificultades con las que muchos de ellos se encuentran a la hora de buscar un alojamiento en el que quedarse o un trabajo.

Una joven colombiana que actualmente reside en España destaca en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@unapaisaenespana) que este proceso supone “un sacrificio”. La persona que acaba de instalarse en un nuevo sitio deberá enfrentarse a la adaptación a un entorno desconocido a la vez que a la preocupación que supone integrarse en el mundo laboral del país. Es por este motivo por el que muchas personas recurren a trabajos que en ocasiones no realizaban donde vivían anteriormente, que se encuentra por debajo de su cualificación o que no les entusiasma demasiado. Sin embargo, la colombiana destaca que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo.

"No vamos a trabajar en lo que queremos de inmediato. No vamos a vivir como soñamos desde el primer día. Pero cada sacrificio, cada paso, es parte del proceso. Migrar es un acto de valentía“, destaca la joven creadora de contenido.

“Queremos imponer lo que nosotros queremos”

“Que en España no hay trabajo. Que en España no hay pisos. Que en España está muy difícil todo. Claro, porque queremos venir acá a imponer lo que nosotros queremos y como nosotros lo queremos”, comienza exponiendo la colombiana, destacando que son muchas las personas que se marchan a vivir a otros países con el objetivo de encontrar un trabajo mejor remunerado y que, al principio, se desesperan cuando no consiguen un puesto donde desean.

Así, la joven critica que se busque “trabajar de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 de la tarde”, “un pago de 2.000 € y adicional a eso, vivir en un piso completo en el primer momento en el que llegamos". Destaca que este “mejor futuro” que la mayoría persigue al migrar se consigue “paso a pasito, poquito a poquito, trabajando, si es necesario, en el campo, cuidando ancianos, cuidando niños...”.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

Pese a que muchos usuarios en los comentarios destacan la importancia de velar siempre por los derechos de los trabajadores (por ejemplo, en cuanto al salario mínimo), sus palabras han sido aplaudidas porque promueven un discurso de resiliencia y esfuerzo: “Uno acá vino a luchar, a trabajar en lo que nos toque, mientras podemos llegar al punto de elegir. Entonces, seamos honestos: aquí sí hay trabajo, solamente que no es lo que queremos. Sí hay habitaciones y pisos, solamente que no donde las queremos. Aquí sí hay muchas cosas, simplemente que estamos muy acostumbrados a la queja y a decir ‘no hay’ porque simplemente no salimos a buscar”.