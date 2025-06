Una uruguaya que vive en España dice que “los españoles son de otro mundo”: “A veces se comunican a base de sonidos”

Una uruguaya que vive en España dice que “los españoles son de otro mundo” (Pixabay)

A pesar de compartir el idioma, las diferencias culturales entre España y Uruguay pueden hacerse evidentes desde el primer contacto. Así lo cuenta Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que actualmente reside en Valencia y que se ha vuelto popular en redes sociales por relatar, con humor y sorpresa, los contrastes que ha detectado entre ambas sociedades.

A través de sus publicaciones, también admite que hay aspectos que extraña profundamente de Uruguay, pero reconoce que ciertos rasgos de la vida española le han conquistado. Su testimonio refleja una realidad común entre quienes emigran: adaptarse a un nuevo entorno implica navegar entre diferencias que van más allá del idioma, incluyendo hábitos, valores sociales y formas de entender la vida cotidiana.

En su cuenta de TikTok (@emi_grando), Emiliana comparte los choques culturales que ha experimentado: desde malentendidos lingüísticos provocados por la jerga coloquial hasta gestos cotidianos que, lejos de parecerle familiares, le resultan completamente ajenos. Así, en uno de sus últimos vídeos, donde ha superado el millón de visualizaciones, ha resaltado la forma en la que se comunican, los modismos, el trato cotidiano y que hace que piense que... “los españoles son de otro mundo”.

“Hace un sonido que es muy característico”

Una uruguaya que vive en España dice que “los españoles son de otro mundo” (Montaje Infobae, @emi_grando)

Emiliana comienza diciendo: “Los españoles son seres de otro mundo”. A partir de ahí, explica con humor uno de los aspectos que más le llama la atención del día a día en España: el uso habitual de sonidos en lugar de palabras. “Y es que acá muchas veces se comunican a base de sonidos que son imprescindibles para poder entenderse. Así que quédate y anota”, introduce, en tono didáctico.

Uno de los primeros ejemplos que ofrece es un ruido que, según describe, puede tener múltiples significados dependiendo del contexto. “El español no está de acuerdo con lo que estás diciendo, se enoja o se le cae algo al piso, hace un sonido que es muy característico. ¿Ya con ese sonido, sabés qué es lo que se viene a continuación? Seguramente sea un ‘o’ que se van a algo también”.

Otro sonido que analiza en su vídeo es el que se utiliza para expresar entusiasmo o asombro ante algo que impresiona por su cantidad o intensidad. “Cuando algo les encanta o les parece mucha cantidad, hacen un sonido que se acompaña con un movimiento de mano. Este evidentemente es más complejo, tiene como varias tonalidades”, comenta, mientras lo imita con gestos. Y añade: “Bua, bua, esto puede ser malo, puede ser bueno, puede ser mucho, también puede ser poco. ¿Viste que en España la contradicción existe?”.

El tercer ejemplo que menciona Emiliana es quizá uno de los más característicos: el habitual “Jo”. Según su observación, este sonido cumple una función particular en el lenguaje cotidiano español. “El famoso Jo. Este habitualmente denota algo malo. Se usa para quedar como una lady en público, en vez de decir tu”, bromea, imitando el tono navideño: “Jo, jo, jo, jo. No, apaga el horno y genere un incendio. Jo, no. Hice la declaración de la renta y me multaron después en privado”, ejemplifica. Además, añade que con esta expresión puedes saber "cómo no se cagan en todo esto para quedar bien”.

De etsa manera, la joven uruguaya ha llegado a la conclusión de que se pueden sintetizar casi todas las expresiones mediante estos mecanismos de comunicación. En este sentido se lanza una pregunta: “¿Es que en España no hablan? Suenan”.