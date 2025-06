‘Supervivientes 2025′: las críticas al concurso por el polémico corte de pelo de Anita Williams

Anita Williams se corta su larga melena en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Anita Williams ha protagonizado uno de los momentos más comentados de Supervivientes 2025 tras enfrentarse a la conocida “mesa de las tentaciones”. La catalana dejó a todos boquiabiertos al acceder a cortarse 25 centímetros de su melena a cambio de cuatro porciones de lasaña y una videollamada con su hijo. “Solo lo he hecho por mi hijo, por él, por verle la cara”, explicó entre lágrimas.

Fue Laura Madrueño la encargada de realizar el corte, que provocó una reacción inmediata. Confundida y abrumada, no pudo contener un profundo llanto ante el radical cambio de imagen que implicaba perder una parte tan significativa de sí misma. Uno de los momentos más tensos fue cuando, al examinar su cabello, la superviviente se enteró de que había perdido 25 centímetros de su melena. En este punto de la historia, cabe recalcar que la que fuera concursante de La isla de las tentaciones se negó a raparse la cabeza, pues para ella su cabello es lo más importante.

Su compañero Montoya intentó consolarla y le ofreció palabras de apoyo. “Te quiero, estás guapísima”, le aseguró mientras buscaba calmarla con un beso en los labios. Sin embargo, Anita reaccionó con incredulidad y le respondió de forma directa: “No me engañes, no me mientas”. Montoya insistió en minimizar el impacto del cambio, pero la catalana continuaba visiblemente afectada. Entre lágrimas y con voz entrecortada, añadió: “Madre de Dios, es que no me va ni a reconocer”, en alusión a su hijo.

Fuertes críticas a la organización

Borja González, exconcursante de La Isla de las Tentaciones 7, también intentó consolarla. “Estás más guapa que antes”, afirmó con intención de animarla, aunque esto no fue suficiente para calmar el estado emocional de Anita, que permanecía en shock ante lo ocurrido.

Mientras tanto, esta escena ha generado un amplio debate entre los seguidores del programa, quienes han vertido su opinión en redes sociales. Muchos espectadores han expresado su indignación hacia la organización de Supervivientes 2025 y la forma en la que se manejó la situación. Las críticas también se dirigieron hacia Laura Madrueño, acusándola de falta de empatía durante el segmento. “Me fatal parece la poca empatía de Laura en este caso. Ni Anita es santo de mi devoción y Laura me cae bien, pero... ¿cortarle el pelo por encima de la oreja y encima disfrutando del sufrimiento?”, ha escrito un usuario en Twitter. Otra persona ha agregado: “Una melenita corta todavía, pero esto es pasarse. Con los demás no han sido tan duros”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

A pesar del mal momento, el concurso continúa y Anita Williams se perfila como una de las protagonistas indiscutibles de la edición. A pocos días de la final, se ha convertido en la segunda finalista de Supervivientes 2025, un puesto que ocupa junto con Montoya. Sin embargo, este episodio pone en evidencia el nivel de sacrificio emocional al que son sometidos los concursantes en busca de recompensas que les acercan a sus seres queridos, lo que ha abierto un debate en torno a los límites del entretenimiento en televisión.