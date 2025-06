La próxima expulsión, más abierta que nunca con todos en la cuerda floja menos el líder

Tras la inesperada expulsión de Pelayo Díaz, uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes 2025', al que le han pasado factura sus enfrentamientos con Anita Williams y Montoya -que parece que van lanzados hacia la lucha por la victoria ante el apoyo incondicional de la audiencia-, y después de que a Joaquín Prat se le escapase en un descuido en directo en 'Vamos a Ver' que la gran final será dentro de dos semanas, este jueves se han vivido una de las nominaciones más igualadas e inesperadas en la que los concursantes han destapado su estrategia para librarse del que consideran el rival más fuerte.

Con Álvaro Muñoz Escassi con el collar de líder tras vencer la prueba -minutos después de pedir su expulsión en su duelo con Pelayo- convirtiéndose en el inmune de la semana, tocaba nominar en la palapa. Y la cosa no ha podido quedar más atrapada.

Makoke ha nominado a Montoya para no tocar a Anita, dado que con los demás se lleva muy bien; Damián Quintero, lejos de votar a la pareja de 'La Isla de las Tentaciones' ha elegido a Borja, confesando que aunque no tiene nada contra él y es un gran compañero, "le veo fuerte, es la recta final, y si me quedo es para venir a ganar".

Anita, por su parte, ha optado por el karateka, argumentando que están en desventaja con él por los días que ha estado expulsado antes del abandono por motivos médicos de Álex Adrover: "Ha comido estos días, viene fuerte y se nota bastante". Misma razón que ha dado Borja para nominar también a Damián, destacando que "no parte con las mismas condiciones de los demás después de un par de días fuera".

Y por último Montoya ha tirado de estrategia y ha votado a Makoke, asegurando que "así es el juego y se tiene que exponer todo el mundo".

Tras las nominaciones del grupo, Damián contaba con dos votos y Montoya, Makoke y Borja tenían uno, produciéndose un triple empate que Escassi, como líder, no tenía que desempatar en esta ocasión. Siendo así, como le ha comunicado Laura Madrueño, su nominación directa iba sí o sí para Anita porque no quedaban más compañeros sin estar nominados: "Solo tienes una opción, solo queda una persona a la que nominar de forma directa y, casualmente, era una de las personas que habrías nominado".

Así que la lista de nominados más apretada en la recta final de la aventura está formada por Damián, Borja, Anita, Montoya y Makoke, librándose tan solo en esta ocasión de la posible expulsión Escassi.