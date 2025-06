‘Supervivientes 2025’ deja sin palabras a los concursantes tras desvelar quién es el nuevo expulsado: “Lo has dado absolutamente todo”

Supervivientes 2025. (Telecinco)

El final de Supervivientes 2025 ya casi ha llegado, y con cada nueva expulsión, la emoción sube de nivel por saber quién será el ganador. Esta semana, tras la reciente marcha de Pelayo Díaz, otro nombre ha sido borrado de la lista de aspirantes a hacerse con el premio del reality más extremo de Telecinco. Ha sido un duelo de alto voltaje en los Cayos Cochinos, tras el cual Makoke ha tenido que despedirse definitivamente de la aventura.

Todo comenzó con el reparto de nominados: Damián Quintero, Borja González, Montoya, Anita Williams y Makoke se jugaban su permanencia. Mientras Álvaro Muñoz Escassi se colgaba el ansiado collar de líder —lo que le aseguraba seguir una semana más en la isla—, los cinco nominados esperaban el veredicto del público, sabiendo que ya no hay margen para errores en esta recta final.

El momento culmen llegó de la mano de Sandra Barneda, quien, como es habitual, mantuvo la tensión al máximo antes de anunciar el nombre del salvado. “Los espectadores han decidido con sus votos que el concursante salvado sea... ¡Anita!”, exclamó la presentadora, generando un estallido de emoción en la joven concursante y confirmando que Makoke era la expulsada.

Supervivientes 2025. (Telecinco)

La reacción no se hizo esperar. Anita Williams, quien se hizo conocida en La isla de las tentaciones 8, no pudo contener las lágrimas y se mostró desbordada por la emoción: “¡Gracias, Sandra! Muchas gracias a toda la gente que ha gastado un segundo de su tiempo en salvarme. ¡Sois los mejores!“, gritó entre sollozos, visiblemente emocionada por el cariño que le llega desde el otro lado del océano.

Pero si alguien sabía que este adiós iba a ser especialmente emotivo, esa era Laura Madrueño. La presentadora no quiso dejar pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras a Makoke, destacando su fortaleza y su evolución en el concurso. “¡Qué pena me da! Mujer inspiradora donde las haya, lo has dado absolutamente todo. A pesar de las caídas, te has levantado. Me ha encantado verte en la playa, con tu agua de coco y todo. Ha sido un placer verte concursar aquí”, dijo con la voz visiblemente emocionada.

Supervivientes 2025. (Telecinco)

Makoke, con su habitual naturalidad, respondió con un discurso cargado de gratitud, cariño y, cómo no, alguna que otra broma. “Quiero darle las gracias al programa. Esto es una barbaridad y brutalidad, he crecido personalmente. Me llevo a todos, Anita y Montoya, disfrutar de vuestro amor”, expresó antes de abandonar la Palapa, dejando entrever la conexión especial que ha construido con sus compañeros.

Y, cómo no, no podía faltar un mensaje más personal, con su característico toque de humor: “Borja, Damián… Y Álvaro, al final he terminado queriéndote”, dijo entre risas. Pero luego se puso seria, y emocionada hizo balance de lo que le espera en casa: “Estoy loca por ver a mis niños, a mis hijos y a mi novio. Tengo unos meses muy bonitos por delante. Me voy muy muy feliz y agradecida por todo. Quiero dar las gracias al universo”.