Pedro Sánchez descarta adelantar elecciones: “No habrá convocatoria hasta 2027”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció esta tarde desde la sede del PSOE en la calle Ferraz para anunciar que no convocará elecciones anticipadas a pesar de la crisis interna provocada por la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del partido.

En una intervención de fuerte carga política y emocional, Sánchez quiso dejar claro que el Ejecutivo agotará la legislatura: “No va a haber elecciones hasta 2027 porque esto no va de mí, sino de un proyecto”, afirmó tajantemente, descartando así cualquier especulación sobre una convocatoria anticipada.

El presidente justificó su decisión apelando a la necesidad de estabilidad institucional y al compromiso con un programa de gobierno que, en sus palabras, va más allá de “intereses partidistas o personales”.

Sánchez denunció el “asedio” que, a su juicio, sufre el Gobierno por parte de la oposición, aludiendo a una “campaña constante de desgaste” sustentada en acusaciones sin fundamento. “Este Gobierno está sufriendo de una manera bastante evidente un asedio por parte de la oposición por multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad”, declaró.

Durante la comparecencia, también se refirió a los últimos acontecimientos que motivaron la dimisión de Cerdán, después de que la UCO lo señalara en un informe relacionado con presuntas irregularidades económicas. Aunque no profundizó en el contenido del informe, Sánchez sí manifestó su profunda decepción personal: “Conozco a Santos desde 2014, hemos trabajado codo con codo. No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero una de mis virtudes es creer en la política limpia y en el poder transformador de la política. La respuesta será siempre contundente, con independencia de la enorme decepción que hoy me he llevado”.

En contraposición con gobiernos anteriores, Sánchez defendió el proceder del suyo: “Cuando el Gobierno y el PSOE encuentran indicios como los que han motivado esta rueda de prensa, actúa”, dijo. Y añadió, en crítica al PP: “El anterior Gobierno perseguía a los que perseguían la corrupción”.

Como parte de la respuesta del partido, Sánchez anunció que se llevará a cabo una auditoría externa de las cuentas del PSOE y una reestructuración de la dirección federal para “garantizar la transparencia y reforzar la confianza de la ciudadanía”.

Con esta comparecencia, Pedro Sánchez busca poner fin a las especulaciones sobre una posible ruptura del Gobierno o una convocatoria anticipada, reafirmando su intención de cumplir el mandato constitucional y continuar con su agenda política hasta 2027.