La UCO detalla que Ábalos cobró un total de un millón de euros por concesiones de obras públicas y se gastó 470.000 en dos años: “No tengo ni un puto duro”

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a 20 de febrero de 2025, en Madrid. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Según detalla el último informe de la UCO sobre el caso Ábalos, el exministro de Transportes percibió un total de un millón de euros por la adjudicación de varios contratos de obras públicas en todo el territorio español y se gastó 470.000 de esa cantidad en apenas dos años.

El escrito muestra conversaciones mantenidas entre el exministro socialista, su exasesor Koldo y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, realizando un “repaso detallado” de los pagos efectuados hasta la fecha, así como los pendientes a abonar. Los agentes dejan constancia en su informe que Cerdán interrumpió en varias ocasiones las conversaciones con el propósito de evitar que las sumas de dinero fueran expresadas en voz alta, ”mostrando una clara intención de preservar la discreción sobre lo tratado”.

Según el desglose de los agentes, Ábalos habría recibido pagos por valor de 550.000 euros" por la concesión de tres contratos, a los que aludía como “los dos últimos contratos”, y que se referían a adjudicaciones a Acciona en Murcia.

Quedaban pendientes, de acuerdo a las conversaciones recopiladas por la Guardia Civil, 450.000 euros por las adjudicaciones en Logroño, Sevilla (para las obras del Puente del Centenario) y Sant Feliú de Llobregat (lo expresó el propio Cerdán en las conversaciones). A esta cantidad habría que añadirle un tercer pago de 70.000 euros, supuestamente entregado por el empresario navarro Antxon Alonso, por una obra pendiente en el bajo de un inmueble, que él llamó en las conversaciones como “bajera”. Los agentes señalan que Santos “habría desempeñado un papel activo en la gestión de los fondos”.

Sumando todas las cantidades, tanto las percibidas como las que quedaban adeudadas, los agentes concluyen que Ábalos habría recibido un total de 1.000.000 euros, “sin contar los 70.000 euros correspondientes a la bajera”.

“Me he gastado un huevo”

En otra de las conversaciones grabadas entre Koldo y Ábalos, fechada el 23 de noviembre de 2023, ambos mencionarían la cantidad de 450.000 pendientes que quedaba pendiente por recibir el exministro. Asimismo, Koldo estaría reclamando la parte pendiente que supuestamente le correspondía por sus labores, unos 230.000 euros. En esa misma conversación, Ábalos admite que “ya no le queda nada” de lo que habría recibido hasta ese momento. Concretamente, según reflejan los agentes, Ábalos se habría gastado 470.000 euros en apenas dos años.

El secretario de Organización, Santos Cerdán, ha dicho que todavía no ha podido leer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil --aunque se le ha visto ojeándolo en el escaño-- y tendrá que conocerlo antes de convocar una rueda de prensa para dar explicaciones.

Koldo, aparentemente incrédulo, no podía explicarse cómo había podido gastar ese dinero en tan poco tiempo, sugiriendo que su hijo debería conservar parte de ese dinero. Ábalos admitió que su hijo ya custodiaba una parte, y este le hizo entrega del dinero de forma paulatina, aunque reconocía haber efectuado un gasto significativo:

“Yo que sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas [...] Sí, me va dando mil, cuatro mil… y aun así, la verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo“, sentenció el exministro.