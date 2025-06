William Levy explica a Pablo Motos lo que sucedió realmente en la noche de su arresto

William Levy en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Convertido en uno de los rostros más codiciados del panorama audiovisual tras su papel protagonista en Café con aroma de mujer, William Levy ha vuelto a España para participar una vez más en El Hormiguero, donde ha repasado con Pablo Motos algunos aspectos de su vida personal y profesional. Entre risas y complicidad con el presentador, el actor cubano se sinceró sobre uno de los episodios más mediáticos de los últimos meses: su detención en Miami el pasado abril.

Levy fue arrestado entonces bajo los cargos de alteración del orden público y allanamiento de morada, lo que lo llevó a pasar una noche en el calabozo antes de ser liberado tras pagar la fianza. Sin embargo, en el plató del popular programa español, restó dramatismo al incidente y aclaró los hechos:“No fue nada grave como se ha especulado. Estábamos tomando un trago un amigo y yo, y al pagar la cuenta él creyó que había un error. Se puso a discutir con alguien en la barra y yo intenté calmar la situación. En ese momento llegó la policía, y aunque ya nos íbamos, no nos lo dijeron de la mejor forma… y bueno, me llevaron. Pero no pasa nada, es una experiencia más”, contó entre risas, restándole importancia al tema.

William Levy en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Más allá de la anécdota, lo que más preocupaba al actor en ese momento era no fallar a uno de sus compromisos más importantes: el partido de su hijo. “Los de seguridad de la cárcel hicieron lo posible para que pudiera llegar… y llegué”, relató emocionado. Este gesto reveló una de las facetas más queridas del actor: la de padre comprometido.

Durante la entrevista, Levy insistió en que su prioridad es su familia. “Trabajo de junio a diciembre para poder pasar más tiempo con ellos. No quiero que crezcan sin mí ni arrepentirme después. Un padre tiene que estar presente”, explicó. Aunque su carrera lo lleva a menudo fuera de casa, ha tomado la firme decisión de vivir en Miami y adaptar su agenda para estar cerca de sus hijos en su día a día.

El actor también aprovechó la ocasión para desmentir los rumores que apuntaban a un distanciamiento con su hija. “Me encanta estar con ellos, casi siempre estoy con ellos”, aseguró, dejando claro que la unión familiar es para él un pilar fundamental por encima incluso de su éxito profesional.

Una experiencia paramornal

El cubano también ha hablado sobre un episodio que le marcó tanto a él como a otros que estaban a su alrededor. Tuvo lugar durante el rodaje de su última película, en las Islas Canarias, cuando vio una luz en el cielo que se movía de manera extraña y cuando fueron a un mirador para verla mejor, la situación se volvió más paranormal todavía.

William Levy en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

“Las chicas de maquillaje estaban conmigo, y más gente. Eran las tres de la mañana, estaba esperando mi turno para grabar y vi una estrella que empezó a alumbrar cada vez más. Y empieza a moverse de lado a lado. Me parecía muy raro. Al día siguiente, fuimos a un mirador al Teide, nos acostamos para ver el cielo y pasa lo mismo. Lo vieron todos. Y me tomaban el pelo diciéndome que nos estaban vigilando. Yo, en plan broma, dije que, si era cierto, mandaran una señal. Y una radio que utilizan los de producción que no funcionaba, empezó a sonar, a dar pitidos. Te lo juro por mi vida. Me quedé pensando qué carajo había sido eso".