Una mujer compra una casa para que su suegra viva gratis porque en teoría está arruinada, pero se compra un coche caro: le piden que pague o comparta piso y se niega

Un hombre denuncia para que se reconozca su derecho a la herencia de su abuelo y logra medidas cautelares contra otro familiar: no podrá vender las viviendas También solicita el pago de casi 2 millones de euros por la parte de los bienes que le corresponden

Disney prohibió a Miley Cyrus cantar las canciones de Hannah Montana: “Esas canciones tenían mi voz, mi cara, y no me permitían cantarlas” Los derechos de los temas, al estar vinculados a Disney, no pertenecían a la artista