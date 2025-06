Los vigilantes de seguridad de los Carrefour podrán contar su descanso como tiempo trabajado: deberán estar localizables y no salir del supermercado

Carrefour. (Europa Press)

El Juzgado de lo Social número 2 de Santander ha dado la razón a CCOO al fallar que el descanso de 20 minutos durante la jornada de los vigilantes de seguridad de Prosegur en los Carrefour de Cantabria debe considerarse tiempo efectivo de trabajo, según la sentencia a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press. Sin embargo, los vigilantes deberán permanecer localizables y no podrán salir del centro de trabajo durante ese periodo.

Esta decisión responde a la demanda interpuesta por CCOO, que ha defendido que la obligación de estar localizables no se había cuestionado en el juicio. Al no existir previsión expresa en el derecho interno ni en el convenio colectivo sobre este tema, el juzgado ha optado por aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto implica que el tiempo dedicado al descanso, que previamente no se contabilizaba y debía ser recuperado durante la misma jornada laboral, ahora será considerado parte integral de la jornada de trabajo de los vigilantes.

Un aspecto clave detrás de este fallo es la naturaleza del descanso de los vigilantes de seguridad. A pesar de ser designado como tiempo de descanso, durante estos 20 minutos los vigilantes deben portar una emisora y permanecer dentro del centro de trabajo, listos para cualquier eventualidad. Esto limita significativamente su capacidad para descansar efectivamente, ya que deben estar alertas y completamente disponibles durante este periodo.

La sentencia pone en evidencia que estas condiciones de trabajo dificultan una verdadera desconexión durante el descanso, lo cual justifica su reconocimiento como tiempo de trabajo efectivo. Esta consideración se alinea con los criterios internacionales sobre el tiempo de espera y localización de los empleados.

Implicaciones para los vigilantes de seguridad

El fallo tiene importantes implicaciones para los vigilantes de seguridad de Prosegur. Con el reconocimiento del tiempo de descanso como tiempo efectivo de trabajo, estos empleados ahora podrán reclamar las cantidades no abonadas por este concepto hasta un año atrás. CCOO ha señalado que está dispuesto a asistir a los vigilantes en sus reclamaciones retroactivas, asegurando que los afectados puedan recuperar el dinero adeudado. Esta acción no solo busca compensar económicamente a los trabajadores, sino también resaltar la relevancia de condiciones justas y equitativas en el ámbito laboral.

El sindicato ha indicado que la sentencia, que aún no es firme pues contra ella cabe recurso, “supone un paso importante en la mejora de las condiciones laborales del personal de seguridad privada y refuerza la labor sindical en la defensa de sus derechos”, en declaraciones recogidas por Europa Press. El sindicato también se ha ofrecido para apoyar a los trabajadores con el proceso de la reclamación del dinero: “Aquí estamos para ayudarles con sus reclamaciones”, ha señalado.

Además, el juez ha desestimado el argumento de la empresa sobre una supuesta falta de legitimación del sindicato. Los tribunales han confirmado que CCOO, como sindicato más representativo a nivel estatal y mayoritario en el comité de empresa, está plenamente legitimado para actuar en defensa de los derechos del colectivo afectado.