Un chófer jubilado, una jefa del bingo y una cita de ‘First Dates’ que no llegó a ninguna parte: “Quiere una criada y yo en mi pueblo soy la reina”

La cita entre Paz y Cristina en 'First Dates' (CUATRO)

El restaurante de First Dates sigue regalando momentos memorables y la cita entre Paz y Cristina ha sido una de esas que, aunque no acabe bien, se queda en la memoria por lo insólito del encuentro. Esta vez, el turno fue para un chófer jubilado con las ideas muy claras y una cuidadora conquense con más carácter que paciencia.

Paz, un chófer jubilado de 77 años, llegó desde Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) dispuesto a encontrar a la mujer que se mudara con él a su casa “prácticamente nueva”. Y lo dejó claro desde el principio: busca una señora, pero no una cualquiera.

“Quiero a una persona formal, seria y que sepa lo que quiere y lo que va a hacer si es que lo hace”, le explicó a Carlos Sobera en la entrada, con tono firme y sin rodeos. No tardó en detallar lo que eso significa: “Sobre todo, que sepa de plancha porque yo quemo la ropa, y luego si me tiene que ayudar a limpiar cristales o me tiene que ayudar a hacer la comida o a fregar el suelo, pues me tiene que ayudar”.

No es exactamente la definición de romanticismo moderno, pero Paz se mostró convencido de lo que busca. Su historia personal no dejó indiferente: se fue de su pueblo con solo 15 años rumbo a Barcelona, donde trabajó cinco décadas como conductor de turismos. De bares, dice, no es, pero estaría dispuesto a ir “de vez en cuando si encuentra a la persona adecuada”.

Y la persona asignada fue Cristina, 81 años, natural de Ledaña (Cuenca) y con un currículum emocional que incluye ser “la más guapa y la mejor arreglada del lugar”. Así lo aseguró ella misma ante las cámaras, donde también se autoproclamó como “la reina del pueblo” y “la jefa del bingo”. Su exigencia no era menor que la de Paz: quería un hombre que no fuera “un adefesio” y que la tratara bien. De primeras, ya tenía claro que el manchego no era su tipo.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

Paz, por su parte, no tuvo reparos en soltar su opinión nada más verla. “Te digo la verdad, no me gusta. Tiene el pelo de un color que no me gusta y cortillo, así arratonadillo. No me gusta. Además va encorvada, cosa que yo no”. Y aunque el físico no le convencía, pronto pareció que estaba dispuesto a pasar por alto los detalles… siempre que Cristina aceptara sus condiciones.

“¿Tienes problemas para desplazarte a vivir a otro lado?”, le soltó mientras partían el pan. Cristina, entre sorprendida y molesta, fue clara: no se quiere ir a ninguna parte. Tiene a su hijo cerca y no piensa abandonar su pueblo. Aun así, intentó suavizar el momento: “Se puede resolver, hablando se entiende la gente. Primero hay que conocerse”.

Pero Paz no aflojaba. La siguiente pregunta fue aún más directa: “¿Tú te encuentras capacitada como para echarme una mano en casa y hacer la comida o planchar?”. Aquí, Cristina se plantó. “Quiere una criada y yo en mi pueblo soy la reina, todo el mundo me quiere y me respeta”, soltó a cámara, visiblemente molesta. Y aunque el ambiente ya era claramente tenso, él seguía con su hoja de ruta: “Y ya lo dejo claro, tiene que ser en la Puebla. Que no te interesa, pues aquí no ha pasado nada y es lo que hay. Así es la vida”.

Paz, contra todo pronóstico, dijo sí a una segunda cita y explicó sus motivos: “Hemos quedado que nos dejaremos los teléfonos y a ver si un día podemos llegar a un acuerdo, pero ya sabes que el acuerdo es vivir en Puebla de Don Rodrigo”. Cristina, sin dejar espacio a interpretaciones, zanjó: “De eso nada”.