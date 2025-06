Natalia, más allá de OT y los escenarios: “Soy una tía normal. Paso la ITV y me encanta hacerlo”

Momentos de nuestra entrevista a Natalia Rodríguez en los que habla de lo complicado que está el mercado, el poder de las RRSS y cómo hay que echarle morro al asunto, tal y como hizo ella con su videoclip "Tu Diosa"

“Se acabó la pena”, le confiesa Natalia a Infobae. La extriunfita, con 24 años a sus espaldas en los escenarios tras su paso por la Academia de OT, lanza nuevo single, Tu Diosa. Un tema con ritmo nuevo, en el que ha incorporado un género que nunca antes había tocado y con el que se ha propuesto una cosa: “Ahora voy a venirme arriba, voy a escribir para toda esa gente que esté en una época canalla”.

Ella, que dice haberle cantado siempre al amor y al desamor, ha decidido que con este tema nace una nueva Natalia, más rompedora, que solo mira por sí misma y que le canta a los momentos de locura -pero siempre con límites- como ella misma ha querido recalcar.

Los temas de la cantante siempre han sido movidos, bailables, con muchos géneros entremezclados, y queríamos saber si Tu Diosa no se iba a quedar corto. Y así es, una vez más, se ha querido sacar un as de la manga; esta vez ha querido mezclar su recurrente pop con un toque de merengue. Ya el año pasado quiso meter bachata y tecno en su single Nadie más, y no ha querido salirse de ese toque latino, caribeño. “Es que me encanta fusionar estilos. La primera canción que escribí fue Besa mi piel en 2001 y ya ahí metí muchos géneros", reconoce Natalia.

'Tu Diosa', el nuevo single de Natalia. (Instagram/nataliaoficial)

Y aunque sus temas siempre le han hablado al amor y el desamor, como comentamos previamente, nunca ha sido de escribir canciones demasiado tristes. “Yo tengo baladas en mi carrera, pero sí que es verdad que a la hora de cantar una balada en un concierto no funciona. Cuando hago canciones súper movidas me funciona muy bien, pero como llegue el momento de la balada ves a la gente que va a por la cerveza", confiesa. Eso sí, no descarta sacar alguna de aquí a un tiempo para abrirse en canal con sus seguidores y que puedan disfrutar de ella en todas las plataformas digitales. “El otro día estaba un poco de bajona, echa polvo, y decidí componer una balada con la guitarra. Eso sí, hasta dentro de una semana no la escucho, que seguro que es muy intensa”.

“Siempre he sabido lo que he querido”

Desde que comenzó su carrera musical hace ya 24 años, Natalia siempre ha llevado un registro potente y directo al grano. Esa faceta de “diva” o de mujer empoderada dice haberla tenido casi desde que nació, fue innato. “Yo creo que soy una persona con las cosas muy claras, siempre he sabido lo que he querido y he luchado por ellos. Yo soy de plantarme y tener muy claro lo que sí y lo que no, desde bastante pequeña”. Y como no mencionar que su nuevo single hace recordar a Esa Diva de Melody, pero Natalia dice que, aunque tengan títulos parecidos, no cuentan lo mismo, no tienen nada que ver. “Ha surgido por casualidad, no tienen nada que ver, pero sí puede recordar. Eso sí, decir que la conozco desde siempre, hemos coincidido en muchos conciertos, giras... La admiro muchísimo, me alegro de todo lo que le está pasando”, ha querido expresar la cantante.

Natalia presenta su nuevo single 'Tu diosa'. (Infobae España)

En cuanto a si se presentaría a Eurovisión, la ex concursante de Operación Triunfo ha sido drástica: “Es mucha presión, mucho comentario, muy de estar en el foco...“, por lo que nos deja claro que no hay muchas posibilidades de que la veamos encima de un escenario representando a España en el certamen europeo. ”Es que Melody es muy linda, muy graciosa ella. Las críticas que yo veía se las tomaba con humor, las respondía ella cantando su canción. Me parece que lo ha hecho genial, lo ha llevado a un sitio muy, muy bonito y muy guay", ha querido concluir.

“El año pasado estaba cerrada al amor, este estoy mejor”

El año pasado, Natalia ya se sentó con Infobae España y confesó haber pasado épocas muy malas, con muchas decepciones amorosas, y al indagar sobre el estado actual de su corazón y preguntarle si su perspectiva del amor ha cambiado, ha admitido que “cuando tienes una ruptura amorosa lo pasas realmente mal, yo no le deseo a nadie pasar por ahí. Duele hasta físicamente”, ha confesado.

Además, ha querido compartir cómo han sido estos últimos tiempos para ella: “Una de las mejores cosas que hice fue tomarme un tiempo, bastante tiempo. Conocerme a mí misma, estar bien conmigo misma para luego decir ‘ok, voy a empezar a abrirme, voy a empezar a conocer a gente, voy a ver qué pasa", y ha querido concluir con una afirmación contundente: “En el fondo me encanta el amor”.

“No todos van a salir de ‘OT’ con carrera discográfica”

Volviendo al tema de las divas, las diosas y las reinas, Infobae España ha querido saber si Natalia, por el hecho de ser una diva sobre el escenario, es tratada como tal fuera de él. Es decir, ¿tiene la gente prejuicios con ella? Y efectivamente, ha confesado que en ocasiones es así. De hecho, la artista ha querido compartir una anécdota reciente: “Hace poco subí un Tiktok pasando la ITV de mi coche y, Dios mío, la que se ha liado. La gente comentando ‘¿pero tú pasas la ITV? Si los famosos no la pasan’. Así, la cantante ha confesado que es bastante frustrante que la traten como a un extraterreste. “Yo soy una tía normal, soy una mortal. Yo limpio mi casa. Me encanta pasar la aspiradora, me encanta coser, soy muy ama de casa, paso la ITV de mi coche y me encanta hacerlo".

Natalia tras 'Operación Triunfo' 2001. (Instagram/nataliaoficial)

Ya hace 24 años desde que Natalia salió de la academia de Operación Triunfo y ha confesado que el recuerdo que tiene más vívido es el olor de las aulas. Tras el Covid-19, perdió el olfato, y ha contado que siente haberlo recuperado al completo: “Me gustaría volver a oler la Academia”. Y aprovechando esta nueva edición, para la que ya se están haciendo los castings, ha querido dar su punto de vista sobre la industria musical actual y, ya de paso, darle un consejo a los futuros aspirantes: “Les diría que viendo lo visto y como está el mercado, que lo disfrute muchísimo, que de ahí no todos van a tener carrera discográfica. Que está la cosa muy complicada. Que vayan a hacerlo lo mejor que puedan y luego fuera. Que sigan luchando, que apuesten por ellos mismos, que sigan sacando música. Que aprovechen las redes sociales para mostrar su arte y todo lo que tienen. O sea, tienes un trampolín que es Operación Triunfo, que te va a dar seguidores, que te va a mostrar al mundo y tal. Pero si no pasa nada, que luego sigan currando ellos por sus propios medios".