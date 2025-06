La impactante reacción de Álex Adrover al verse en el espejo tras su salida de ‘Supervivientes 2025′: “En mi vida me he visto así”

Álex Adrover reacciona al verse en el espejo tras su salida de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

El pasado domingo, Álex Adrover sufrió una lesión en la rodilla durante una prueba de recompensa en el reality Supervivientes 2025 por el que se ha visto en la obligación de poner fin a su paso por Cayos Cochinos. Tras el incidente, el equipo médico intervino de inmediato para evaluar la gravedad de su estado. Horas después, se confirmó que el actor padecía una luxación en la rodilla derecha por la que debería guardar reposo.

Después de someterse a varias pruebas médicas, el programa sacó a la luz las conclusiones que tomaron los sanitarios respecto a su estado de salud. El equipo médico determinó que el actor no podría continuar en el programa debido a que necesitará al menos cuatro semanas para recuperarse, un período incompatible con las condiciones extremas en Honduras. Ante esta situación, la organización activó un plan alternativo y ofreció su plaza a Damián Quintero, quien se había convertido en el último expulsado.

Tras abandonar Honduras, Álex tuvo la oportunidad de cumplir con los rituales habituales de los participantes que salen del concurso. Entre ellos, el momento de verso frente a un espejo después de tres meses sin una imagen nítida de sí mismos. En la isla, los concursantes solo cuentan con el reflejo del mar para observarse, por lo que este instante resulta significativo.

“Es lo mejor que me puede pasar”

Al percibirse frente al espejo, el mallorquín comentó sorprendido: “De lo que era a lo que soy… ¡Vaya piernecitas se me han quedado!”. Impactado por su delgadez, quedó impresionado al observar su rostro. “Ahora entiendo lo que decían mis compañeros, que parecía un médico loco”, expresó mientras examinaba su barba. Con asombro, añadió: “Un náufrago... Se puede ver en mi cuerpo lo dura e intensa que ha sido la experiencia. En mi vida me he visto así.. Haber perdido peso me irá bien para recuperarme de la rodilla”, manifestó.

Otro de los momentos esperados por los concursantes es una ducha con agua dulce, un lujo que no tienen en la isla, donde solo disponen de agua salada. Al entrar al baño, Álex exclamó emocionado: “¡Champú! Madre mía, tres meses de porquería… Es lo mejor que me puede pasar”. Aunque confesó: “A mí nunca me ha gustado la arena, nunca”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Un merecido banquete

El tercer ritual que muchos esperan es disfrutar de una comida completa tras la dieta limitada que enfrentan en la realidad, donde el hambre se convierte en uno de los mayores desafíos. Al salir del concurso, la organización dispone para cada participante eliminado un banquete que pueden disfrutar sin restricciones. Álex, al ver la abundante comida, comentó: “Cuántos recuerdos con el tema de la comida”, antes de entregarse al festín. Además, confesó con quién le hubiera gustado compartir ese momento: “Me hubiera gustado compartir esto con Álvaro aquí y Borja ahí”, afirmó señalando a sus lados, en referencia a sus dos grandes amigos en el concurso.

Posteriormente, reveló los planes que, junto a sus compañeros, desean realizar tras el fin de la competición: “Llegar a la final los tres. Hemos planeado irnos con Ana, Sheila y Patri, pensando la ruta y los planos que queremos compartir juntos”. Habrá que esperar al próximo verano para saber si Álex y sus compañeros cumplen con su promesa de reencontrarse.